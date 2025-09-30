Công an vào cuộc vụ "anh hùng lính bắn tỉa" lan truyền trên mạng xã hội

Ngày 30/9, Công an tỉnh Điện Biên cho biết thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều bài viết, video ca ngợi ông Quàng Văn Nhọt (82 tuổi, trú tại bản Pú Sung, xã Mường Phăng, tỉnh Điện Biên) như một “anh hùng, lính bắn tỉa huyền thoại”, từng “vào sinh ra tử” trong nhiều cuộc chiến nhưng bị chính quyền địa phương “lãng quên”.

Những bài viết này được tung ra liên tục vào các dịp lễ lớn như: 30/4, 27/7, 2/9 với giọng điệu khơi gợi sự thương cảm, kêu gọi ủng hộ, từ đó nhiều cá nhân đã gửi tiền thiện nguyện cho ông Nhọt thông qua các tài khoản mạng xã hội.

Trước những băn khoăn trong dư luận, Công an Điện Biên đã vào cuộc để xác minh tính xác thực của các thông tin trên.

Công an tỉnh Điện Biên khẳng định các thông tin về ông Quàng Văn Nhọt (82 tuổi, trú tại bản Pú Sung, xã Mường Phăng, tỉnh Điện Biên) đăng tải trên mạng xã hội là không đúng sự thật (Ảnh: Lê Hồng Thu).

Căn cứ kết quả làm việc với các đơn vị liên quan, Công an tỉnh Điện Biên cho biết, theo báo cáo của Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên, hiện đơn vị chỉ lưu giữ hồ sơ của hai trường hợp người có công tại xã Mường Phăng là: ông Quàng Văn Nhọt (77 tuổi, trú bản Pú Sung) và ông Lò Văn Nhọt (113 tuổi, bản Đông Mệt), không có bất kỳ hồ sơ nào mang tên Quàng Văn Nhọt (82 tuổi) ở bản Pú Sung.

UBND xã Mường Phăng cũng khẳng định ông Quàng Văn Nhọt (82 tuổi) không có tên trong danh sách cựu chiến binh của xã. Ông chỉ đang hưởng trợ cấp người cao tuổi 500.000 đồng/tháng.

Các đoàn thiện nguyện đến thăm, hỗ trợ ông không thông qua UBND xã.

Căn cứ kết quả làm việc với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên, Lai Châu và Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 4 Mường Ảng đều xác nhận không có hồ sơ, tài liệu nào liên quan đến việc ông Quàng Văn Nhọt (82 tuổi, trú tại bản Pú Sung, xã Mường Phăng, tỉnh Điện Biên) từng tham gia quân ngũ, xuất ngũ hay lập chiến công.

Ngày 8/9, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Điện Biên tiến hành làm việc với chủ tài khoản Facebook Nông Thị Thu Thủy - một trong những người trực tiếp, thường xuyên đăng tải, lan truyền thông tin về ông Quàng Văn Nhọt (82 tuổi) và sử dụng những thông tin này vào mục đích kêu gọi ủng hộ, giúp đỡ ông Nhọt.

Kết quả cho thấy những giấy tờ liên quan đến việc ông Nhọt đã từng tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước, hoạt động giải phóng dân tộc đều thể hiện mang tên ông Quàng Văn Nhọt (77 tuổi) chứ không phải ông Quàng Văn Nhọt (82 tuổi).

Việc chủ tài khoản Facebook Nông Thị Thu Thủy viết ông Quàng Văn Nhọt (82 tuổi) là “lính bắn tỉa” đã từng tiêu diệt 80 quân địch, trong đó có 4 sỹ quan,... là do trong một lần đưa ông Nhọt đi thăm quan bảo tàng chiến thắng Điện Biên Phủ thấy ông hiểu biết về các loại súng và nghe ông nói mình thuộc lính bắn tỉa.

Qua các thông tin, tài liệu xác minh, Công an Điện Biên khẳng định nội dung tuyên truyền về ông Quàng Văn Nhọt (82 tuổi) từng tham gia trong quân ngũ, là cựu chiến binh neo đơn có nhiều chiến công,... là không đúng sự thật.

Theo Công an Điện Biên hành vi dựng nên hình ảnh sai lệch này không chỉ làm nhiễu loạn thông tin trên không gian mạng, mà còn gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng xấu đến chính sách đền ơn đáp nghĩa, chăm lo người có công của Đảng và Nhà nước.

Từ những kết quả trên, Công an tỉnh Điện Biên nhận định việc tự ý kêu gọi hoạt động từ thiện, không thông qua cấp ủy, chính quyền địa phương có dấu hiệu trục lợi cá nhân.

Vụ việc đang được chuyển cho văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên củng cố hồ sơ, điều tra, xử lý theo đúng quy định pháp luật.