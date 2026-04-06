Nhóm thanh thiếu niên náo loạn đường phố còn phát trực tiếp khoe vi phạm

Ngày 6/4, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã lập biên bản xử lý 16 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, tạm giữ 14 phương tiện.

Các trường hợp vi phạm chủ yếu là thanh thiếu niên chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện, không có giấy đăng ký xe, không có giấy phép lái xe, lạng lách, không đội mũ bảo hiểm, tháo biển số, không có gương chiếu hậu...

Một số thanh thiếu niên vi phạm giao thông bị xử lý (Ảnh: Quang Văn).

Tối 4 và 5/4, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Trị nắm thông tin các nhóm thanh thiếu niên tụ tập, điều khiển xe máy tham gia giao thông gây mất trật tự trên địa bàn phường Đồng Hới, Quảng Trị.

Một số thanh thiếu niên còn quay clip, phát trực tiếp trên mạng xã hội về hành vi của mình.

Tổ tuần tra kiểm soát đường bộ số 2, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với lực lượng Cảnh sát cơ động và Công an phường Đồng Hới triển khai chốt chặn, xử lý nhóm thanh thiếu niên vi phạm ngay trong đêm.