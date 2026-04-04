Hai nhóm thanh niên mang theo hung khí “dương oai” trên đường phố

Ngày 4/4, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng, thông tin đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 9 đối tượng để điều tra về tội Gây rối trật tự công cộng.

Các đối tượng gồm: Huỳnh Gia Luân (SN 2008), Trương Đăng Khôi (SN 2008), Huỳnh Thanh Huy (SN 2008), Trần Lê Anh Đức (SN 2008), Đinh Duy Thành (SN 2002), Ngô Xuân Hưng (SN 2005), Lâm Văn Đạt (SN 2006), cùng trú tại thành phố Đà Nẵng; Lê Văn Bút (SN 2005, trú tại thành phố Huế) và Hoàng Anh Kiệt (SN 2007, trú tại tỉnh Đắk Lắk).

Nhóm thanh niên bị khởi tố (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Qua công tác nắm tình hình, khoảng 19h50 ngày 29/3, lực lượng công an phát hiện trên mạng xã hội có đăng clip nhiều nhóm thanh thiếu niên mang theo hung khí, đi xe máy tốc độ cao, nẹt pô, rượt đuổi nhau trên đường 2/9, phường Hòa Cường, gây mất an ninh, trật tự nghiêm trọng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự đã trực tiếp chỉ đạo, huy động nhiều tổ công tác gồm lực lượng trinh sát, điều tra viên dày dạn kinh nghiệm khẩn trương xác minh, truy xét. Chỉ sau 3 ngày, lực lượng công an đã làm rõ toàn bộ diễn biến vụ việc, triệu tập các đối tượng liên quan.

Kết quả điều tra xác định, rạng sáng 29/3, do mâu thuẫn với các nhóm thanh niên chưa rõ lai lịch, 2 nhóm thanh niên tụ tập, chuẩn bị hung khí, đi xe máy tháo biển kiểm soát, gắn pô độ chế, di chuyển nhiều vòng trên tuyến đường 2/9 với tốc độ trên 80km/h, liên tục rú ga, nẹt pô nhằm tìm đối thủ để đánh nhau nhưng không gặp.

Theo cơ quan công an, hành vi này gây náo loạn tuyến đường trung tâm, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông và ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh, trật tự.

Công an thu giữ tang vật gồm 6 xe máy và 2 cây kiếm kim loại.