Công an truy vết, liên hệ 6 ngân hàng giúp một người lấy lại 850 triệu đồng

Ngày 3/10, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Gia Lai cho biết vừa ngăn chặn thành công vụ lừa đảo qua điện thoại, thu hồi số tiền 850 triệu đồng cho bị hại.

Trước đó, ngày 30/9, một người tự xưng là cán bộ Công an thành phố Pleiku gọi đến yêu cầu bà N.T.H. (trú thành phố Pleiku, Gia Lai) làm căn cước công dân. Người này yêu cầu bà H. cung cấp thông tin cá nhân để hỗ trợ thực hiện việc định danh điện tử mức độ 2 và gửi đường link để đăng nhập, khai báo.

Sau khi nghe điện thoại, bà H. đã đăng nhập đường link do người lạ mặt này gửi và thực hiện các thao tác theo hướng dẫn. Sau đó, điện thoại của bà H. bị kẻ gian chiếm quyền điều khiển.

Lúc này, kẻ gian truy cập ứng dụng ngân hàng điện tử và chuyển toàn bộ số tiền 850 triệu đồng trong tài khoản bị hại đến nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau. Phát hiện mình bị lừa, bà H. đã mang thiết bị chạy đến trụ sở Công an tỉnh Gia Lai trình báo.

Nhận được tin báo, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã truy vết đối tượng và liên hệ khẩn cho 6 ngân hàng tạm khóa chuyển tiền. Thời điểm phong tỏa tài khoản, đối tượng lừa đảo đã chuyển tiền qua ngân hàng thứ tư.

Nhờ nạn nhân trình báo sớm và cơ quan điều tra vào cuộc nhanh chóng nên đã phong tỏa đường đi của dòng tiền, thu hồi được toàn bộ 850 triệu đồng cho bị hại.

Trước đó, hôm 19/9, Công an huyện Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) cũng kịp thời ngăn chặn vụ người dân trên địa bàn huyện bị đối tượng giả danh công an gọi điện lừa đảo.

Khi ấy, một người tự xưng là cán bộ Công an huyện Đức Cơ thông báo bà C. có liên quan đến một vụ rửa tiền. Người này yêu cầu bà C. phải chuyển toàn bộ số tiền trong tài khoản ngân hàng vào tài khoản có tên là "Hoàng Thị Quyền" để kiểm tra, nếu xác định không liên quan sẽ trả lại.

Quá hoảng sợ, bà C. đã đi rút số tiền 800 triệu đồng trong sổ tiết kiệm để gửi vào số tài khoản trên. Tuy nhiên sau khi rút xong, bà C. sợ bị lừa nên đã đến Công an huyện Đức Cơ để trình báo sự việc.