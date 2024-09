Bà cụ 80 tuổi bị dọa "liên quan tội rửa tiền", suýt mất 800 triệu đồng

Ngày 19/9, Công an huyện Đức Cơ, Gia Lai cho biết vừa kịp thời ngăn chặn vụ người dân trên địa bàn huyện bị đối tượng giả danh cán bộ công an gọi điện để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, Công an huyện Đức Cơ tiếp nhận tin báo từ bà C. (80 tuổi, trú tại huyện Đức Cơ) về việc mình đã nhận được cuộc gọi điện thoại từ số lạ, tự xưng là cán bộ của Công an huyện Đức Cơ, thông báo bà C. có liên quan đến một vụ rửa tiền.

Người này yêu cầu bà C. phải chuyển toàn bộ số tiền trong tài khoản ngân hàng vào tài khoản có tên là "Hoàng Thị Quyền" để kiểm tra, nếu xác định không liên quan sẽ trả lại.

Thời gian qua, Công an tỉnh Gia Lai đã phát hiện hàng chục vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng với nhiều chiêu trò, hình thức khác nhau (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai)

Người này còn đe dọa nếu bà C. không gửi sẽ bị công an bắt giữ và đưa ra lệnh triệu tập của Viện kiểm sát nhân dân huyện.

Quá hoảng sợ, bà C. đã đi rút số tiền 800 triệu đồng trong sổ tiết kiệm để gửi vào số tài khoản trên. Tuy nhiên sau khi rút xong, bà C. sợ bị lừa nên đã đến Công an huyện Đức Cơ để trình báo sự việc.

Tại cơ quan công an, bà C. đã được giải thích đây là một hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Để làm việc với người dân, cơ quan công an sẽ trực tiếp gửi giấy mời, giấy triệu tập hoặc gửi qua công an địa phương và tuyệt đối không yêu cầu công dân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng.