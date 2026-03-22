Truy tìm tài xế lái xe container lạng lách ở TPHCM

Tối 22/3, Đội CSGT Bình Triệu (PC08, Công an TPHCM) phối hợp cùng Công an phường Phú Lợi xác minh một xe đầu kéo container chạy lạng lách trên đường.

Trước đó, người dùng mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh chiếc xe đầu kéo container biển số 51R-006.04 chạy trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, theo hướng Thủ Dầu Một đi Dĩ An.

Tài xế lái xe đầu kéo lạng lách trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn (Ảnh: Cắt từ clip).

Khi gần đến nút giao Bình Chuẩn (phường Phú Lợi), tài xế đánh lái cho xe chuyển từ làn giữa qua làn đường bên trái. Sau đó, phương tiện tăng tốc vượt lên một ô tô con rồi chuyển trở lại làn giữa, tạt đầu ô tô con.

Trong lúc chuyển làn, tài xế không bật đèn xi nhan và thao tác với tốc độ cao, khiến xe di chuyển như đánh võng, làm người đi phía sau sợ hãi.

Đội CSGT Bình Triệu vào cuộc xác minh, truy tìm tài xế xe đầu kéo container nêu trên.