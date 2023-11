Trưa 1/11, Công an huyện Thủ Thừa (Long An) cho biết, Công an xã Nhị Thành đang mời hai phụ nữ liên quan đến vụ hành hung người khác lên làm việc.

Hai người này có hành vi đánh, làm nhục người khác và đăng tải, truyền đưa clip nhạy cảm lên mạng xã hội.

Hai chị em ruột chặn đánh chị Cao Thị T. ngay trước thềm sân (Ảnh chụp màn hình).

Chiều 23/10, chị Cao Thị T. (28 tuổi, ngụ ấp 1, xã Long Thạnh, huyện Thủ Thừa) nhận tin nhắn từ điện thoại của người đồng nghiệp công nhân nhắn đến khu nhà nghỉ để gặp nói chuyện. Chị T. chạy xe máy đến ngã ba Bình Ảnh thuộc ấp 7, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa theo địa chỉ.

Đang đứng trước cửa, chị T. bị nhóm 5 người vây lại. Phụ nữ mặc áo đỏ tên Bùi Thị M. (28 tuổi, ngụ ấp 5, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa) cùng cô em gái tên Bùi Phan Huỳnh N. liền kéo nạn nhân khỏi xe máy xuống nền gạch.

Chị T. chưa kịp hiểu chuyện gì thì cả hai người phụ nữ liên tục la lối, dùng hai tay tát vào mặt, đầu, đánh vào cơ thể và đè nạn nhân xuống nền gạch giật tóc. Huỳnh N. vừa đánh, vừa cầm điện thoại quay clip chị ruột mình hành hung T.

Hai phụ nữ này còn giật đứt nút áo nạn nhân, chị T. kháng cự yếu ớt do nhóm đánh ghen còn có một vài người nữa đứng chặn bên ngoài.

Sự việc diễn ra kéo dài hơn 10 phút, chị T. bị thương tích nhẹ trên cơ thể, quần áo nhàu nát.

Lúc sau, anh Mai Văn Th. (38 tuổi, chồng chị M.) chạy tới can ngăn không cho vợ tiếp tục hành hung đồng nghiệp, đồng thời giải thích là có sự hiểu nhầm chứ không có chuyện tình cảm cá nhân của cả hai.

Tuy nhiên, nhóm phụ nữ vẫn lao vào đánh, chửi chị T.