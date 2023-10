Người đàn ông chết trong nhà trọ sau chầu nhậu

Chiều 20/10, Công an TP Tân An (Long An) đã bàn giao thi thể nạn nhân Nguyễn Ngọc Vĩnh (59 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long) cho gia đình lo hậu sự.

Cảnh sát xuất hiện tại nơi xảy ra vụ việc để điều tra (Ảnh: CTV).

Khoảng 8h cùng ngày, người dân ở khu nhà trọ tại xã Nhơn Thạnh Trung, TP Tân An (cách trụ UBND xã Nhơn Thạnh Trung hơn 200m) phát hiện căn phòng của ông Vĩnh thuê trọ còn sáng đèn nhưng không mở cửa.

Mọi người đẩy cửa bước vào phát hiện ông Vĩnh nằm bất động, tím tái. Công an xã đến hiện trường ngay sau đó.

Theo một số người dân, tối hôm trước, nạn nhân cùng nhóm bạn tổ chức nhậu kéo dài đến khuya.

Công an đang làm rõ cái chết của ông Vĩnh.