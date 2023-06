Công an TPHCM: Xử lý nghiêm tổ tuần tra, kiểm soát vi phạm quy định ngành

Tại buổi họp báo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch và phục hồi kinh tế TPHCM chiều 1/6, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó phòng Tham mưu Công an TPHCM, cho biết, Công an thành phố đang thực hiện cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông theo Chỉ thị 10 của Thủ tướng. Lực lượng cảnh sát giao thông, công an các địa phương đang thực hiện các tổ tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn, tập trung xử lý các hành vi về tốc độ, vi phạm nồng độ cồn.

Thượng tá Hà cho biết, đối với các lực lượng tuần tra, kiểm soát trật tự an toàn giao thông, Công an TPHCM đã yêu cầu thực hiện nghiêm các quy định của ngành. Ban Giám đốc Công an thành phố và chỉ huy các đơn vị thường xuyên quán triệt cán bộ, chiến sĩ thực hiện đúng quy định của Chính phủ, Bộ Công an, Công an TPHCM trong tuần tra, xử lý vi phạm an ninh trật tự, an toàn giao thông.

"Các trường hợp chiến sĩ vi phạm quy định ngành sẽ bị xử lý nghiêm", Thượng tá Lê Mạnh Hà khẳng định.

Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó phòng Tham mưu Công an TPHCM, tại buổi họp báo (Ảnh: T.N.).

Về giải pháp kỹ thuật, Phó phòng Tham mưu Công an TPHCM chia sẻ, các tổ tuần tra, kiểm soát, lực lượng 363 được trang bị đầy đủ camera, máy tính bảng, bộ đàm, định vị để theo dõi quá trình tuần tra, kiểm soát, đảm bảo không tập trung ở một khu vực. Trung tâm chỉ huy của các đơn vị sẽ theo dõi được hoạt động của các tổ và điều phối lực lượng phù hợp.

Đại diện Công an TPHCM thông tin thêm, vi phạm quy định nồng độ cồn là một trong những nguyên nhân gây ra các vụ tai nạn giao thông, trong đó có nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Qua các đợt cao điểm, số vụ tai nạn giao thông, thiệt hại về người và tài sản liên quan đến tai nạn giao thông đã liên tục được kéo giảm thời gian gần đây.

5 tháng đầu năm 2023, TPHCM xảy ra 837 vụ tai nạn giao thông đường bộ làm 234 người chết, 398 người bị thương. Ngoài ra, các lực lượng đã xử lý gần 264.000 vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông, trong đó có hơn 50.400 vụ vi phạm nồng độ cồn.