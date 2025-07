Công an Quảng Ninh bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm

Ngày 20/7, Công an Quảng Ninh cho biết, sau thời gian xác minh, truy tìm tích cực, Phòng Cảnh sát hình sự đã truy bắt thành công đối tượng truy nã Nguyễn Tuấn Thành (21 tuổi, trú tại phường Hiệp Hòa, tỉnh Quảng Ninh) là đối tượng có lệnh truy nã liên quan đến 7 vụ trộm cắp xe máy xảy ra liên tiếp trong tháng 11/2024 tại các địa bàn thị xã Quảng Yên và TP Uông Bí (cũ).

Theo tài liệu điều tra, cuối năm 2024, do thiếu tiền tiêu xài, Thành và đồng phạm Trần Phú (21 tuổi, trú tại phường Hiệp Hòa) đã cùng nhau thực hiện hành vi trộm cắp xe máy để bán lấy tiền.

Trong vòng chưa đầy một tuần (từ 8 đến 14/11/2024), cả hai đã thực hiện trót lọt 7 vụ, chiếm đoạt tổng cộng 7 xe máy với giá trị hơn 80 triệu đồng.

Đối tượng Nguyễn Tuấn Thành bị tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự Công an Quảng Ninh bắt giữ (Ảnh: Công an Quảng Ninh).

Trong đó, có 5 chiếc xe được bán cho Lê Hải Quảng (52 tuổi, trú cùng phường), 1 chiếc được giữ lại sử dụng và 1 chiếc cất giấu gần khu công nghiệp tại phường Yên Tử.

Đến ngày 15/11/2024, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đã bắt giữ thành công Trần Phú và Lê Hải Quảng, thu giữ nhiều vật chứng liên quan.

Riêng Nguyễn Tuấn Thành bỏ trốn khỏi địa phương, buộc cơ quan Cảnh sát điều tra phải ra quyết định truy nã toàn quốc.

Dù gặp nhiều khó khăn do Thành liên tục di chuyển, không ở cố định nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 15/7, tổ công tác đã bắt giữ thành công Thành khi y đang lẩn trốn tại khu Đá Bạc, phường Yên Tử.

Tại Cơ quan Công an, đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố bị can để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.