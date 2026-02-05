Công an mời người chặt cành hoa mai anh đào ở Đà Lạt lên làm việc

Ngày 5/2, lãnh đạo UBND phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng cho biết, cơ quan công an phường này đã triệu tập anh T.T.S. (36 tuổi, trú tại phường Lâm Viên - Đà Lạt) để làm rõ hành vi chặt cành hoa mai anh đào.

Anh T.T.S. tại cơ quan chức năng (Ảnh: Văn Minh).

Tại cơ quan chức năng, bước đầu, anh S. khai nhận, sáng cùng ngày, anh được tài xế tên H. (làm việc cho một hãng vận tải hành khách) nhờ chặt cành mai anh đào để mang về chơi Tết. Anh S. sau đó nhận lời giúp, rồi cùng ông H. đến khuôn viên Nhà ở công vụ tỉnh Lâm Đồng, số 1 Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt, bẻ một cành mai anh đào.

Sau khi đưa cành mai anh đào cho ông H. chất lên ô tô, anh S. cũng rời khỏi hiện trường.

Người đàn ông mang cành hoa mai anh đào lên ô tô (Ảnh: Xuân Sơn).

Nhận tin báo, Công an phường Lâm Viên - Đà Lạt vào cuộc xác minh, triệu tập anh S. lên làm việc, lập hồ sơ, xử lý đối với người này. Đồng thời lực lượng chức năng thu thập tài liệu, chứng cứ, triệu tập tài xế H. để có hướng xử lý theo quy định.

Như Dân trí thông tin, khoảng 10h cùng ngày, tại khu vực Nhà ở công vụ tỉnh Lâm Đồng, người đàn ông vào khuôn viên rồi cùng người khác chặt cành hoa mai anh đào, mang ra ngoài. Hai người đàn ông sau đó đưa cành hoa lên ô tô rồi cùng rời khỏi hiện trường. Vụ việc khiến người dân địa phương bức xúc, phản ánh lên cơ quan chức năng.