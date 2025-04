Bí mật đường hầm trong căn nhà bỏ hoang

Ngày 29/4, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Đắk Lắk đã công bố việc triệt phá thành công hai điểm khai thác và chế biến vàng trái phép trên địa bàn tỉnh.

Hoạt động này được thực hiện sau khi cơ quan chức năng nắm bắt tình hình và triển khai hai tổ công tác đột kích vào các địa điểm khai thác vàng bất hợp pháp của một nhóm gồm 14 đối tượng.

Hầm sâu hơn 20m được các đối tượng đào để khai thác vàng trái phép (Ảnh: Công an tỉnh Đắk Lắk).

Các đối tượng đã ngụy trang các điểm khai thác vàng bằng cách biến thành căn nhà bỏ hoang nhằm qua mặt cơ quan chức năng. Bên trong, các đối tượng đã đào một đường hầm sâu hơn 20m và xây dựng kiên cố để phục vụ việc khai thác vàng.

Cả hai địa điểm này đều do Hoàng Đình Phương (40 tuổi, trú tại thị trấn Ea Knốp, huyện Ea Kar), khởi xướng.

Qua điều tra, các đối tượng khai nhận đã khai thác vàng mà không có giấy phép khai thác khoáng sản do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Trong số các đối tượng, Ngô Văn Trúc (43 tuổi, trú tại tỉnh Nam Định) được xác định là người mua các loại hóa chất, bao gồm chất kịch độc xyanua, để phục vụ việc chế biến và đãi vàng.

Đối tượng Ngô Văn Trúc bị khởi tố (Ảnh: Công an tỉnh Đắk Lắk).

Tại hiện trường, cơ quan công an đã thu giữ nhiều máy móc, phương tiện, 345 bao tải chứa quặng mỏ, khoảng 49m3 đất, đá chưa qua chế biến, 10m3 đất đã qua chế biến thành dạng bột mịn. Ngoài ra, còn có 25kg hóa chất các loại, trong đó có 250g chất độc xyanua dạng viên.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Ngô Văn Trúc về tội Tàng trữ, sử dụng trái phép chất độc. Đồng thời, cơ quan công an mở rộng điều tra để làm rõ vai trò và hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng khác nhằm xử lý theo quy định.