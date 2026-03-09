Công an lên tiếng về "cú đấm giá 2,5 triệu đồng"

Chiều 9/3, một lãnh đạo Công an phường Tân Lập (Đắk Lắk) trao đổi về việc xử lý người đàn ông đấm vào mặt tài xế ô tô công nghệ xảy ra trên địa bàn vào dịp Tết Nguyên đán.

Theo lãnh đạo Công an phường Tân Lập, ngay sau khi tiếp nhận trình báo của ông N.Đ.N. (39 tuổi, tài xế), lực lượng công an đã mời các bên liên quan đến làm việc, thu thập lời khai.

Nam tài xế (bìa trái) bị hành khách đấm vào mặt (Ảnh: Cắt từ clip).

Qua xác minh, người đàn ông này có hành vi vi phạm và bị Chủ tịch UBND phường Tân Lập ra quyết định xử phạt 2,5 triệu đồng theo quy định tại khoản 3 Điều 33 Nghị định 168/2024 của Chính phủ đối với hành vi đe dọa, xâm phạm sức khỏe của người khác đi trên xe, lái xe, nhân viên phục vụ trên xe.

"Mức xử phạt được căn cứ đúng theo quy định của pháp luật", lãnh đạo Công an phường Tân Lập khẳng định.

Cũng theo lãnh đạo Công an phường Tân Lập, trong quá trình làm việc, tài xế cho biết thương tích không nghiêm trọng, từ chối đi giám định và hai bên thống nhất sẽ tự thỏa thuận bồi thường với nhau, không đề nghị cơ quan công an giải quyết.

Trước đó, khoảng 22h40 ngày 18/2 (mùng 2 Tết), ông N. điều khiển ô tô chở gia đình ông P.V.H.V. (42 tuổi, trú tại phường Tân Lập) gồm 4 người (vợ chồng và 2 con nhỏ) từ km7 đường Hồ Chí Minh đến đường Nguyễn Văn Cừ (phường Tân Lập).

Trên đường di chuyển, ông V. mắng vợ của mình rồi văng tục. Chưa dừng lại, người này còn vô cớ chửi rồi nhoài người sang đấm vào mặt tài xế.

Khi tài xế dừng xe lại bên đường, người vợ đã nói với ông V. rằng trên ô tô có gắn camera giám sát, lúc này người đàn ông mới thay đổi thái độ, nói lời xin lỗi và mong tài xế bỏ qua vụ việc. Sau khi bị đánh, tài xế N. đã đến trụ sở công an trình báo.

Trao đổi với phóng viên, ông N. cho rằng ông V. không chỉ đấm vào mặt mà khi xuống xe còn làm hư một bộ phận ở cửa ô tô. Sau đó, ông V. mới chỉ bồi thường 10 triệu đồng chi phí để sửa xe, còn những tổn thất về danh dự, tinh thần chưa đề cập đến nên ông N. sẽ nhờ luật sư vào cuộc hỗ trợ pháp lý.

Ông N. băn khoăn liệu mức xử phạt hành chính 2,5 triệu đồng đối với ông V. đã đủ sức răn đe hay chưa. Hiện ông N. chưa đưa ô tô đến tiệm để sửa.