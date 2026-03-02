Vụ tài xế cố tình chèn ép xe máy: Người đàn ông khốn khổ vì bị hiểu lầm

Ngày 2/3, trao đổi với phóng viên Dân trí, anh Lê Minh Phương (SN 1990, trú tại phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa) cho biết trong 3 ngày qua, anh nhận được rất nhiều cuộc gọi, tin nhắn công kích từ người lạ vì bị cho là người có liên quan đến vụ xe bán tải tạt đầu xe máy ở Hà Nội.

“Từ trưa 28/2, cuộc sống của tôi bị đảo lộn khi có rất nhiều người gọi điện, nhắn tin chửi bới vì nhầm tưởng tôi là tài xế xe bán tải ở Hà Nội”, anh Phương nói.

Anh Phương đăng thông tin đính chính lên trang cá nhân vì bị cộng đồng mạng cho là tài xế xe bán tải (Ảnh: Facebook nhân vật).

Theo anh Phương, sự việc bắt nguồn từ vụ tai nạn xảy ra vào tối 27/2, tại đoạn đường gần nút giao Tam Trinh (hướng cầu Thanh Trì - Linh Đàm, Hà Nội), gây xôn xao cộng đồng mạng.

Vào thời điểm trên, chiếc xe bán tải cố tình lạng lách, chèn ép khiến xe máy chở 2 người lớn và một trẻ em bị ngã ra đường. Cả 3 người ngã xuống ngay khi chiếc xe tải lớn đang lao tới. Vị trí họ ngã rất gần bánh xe tải, tuy nhiên rất may đã không xảy ra va chạm.

Sau khi gây ra vụ việc, tài xế xe bán tải vẫn thản nhiên tiếp tục di chuyển. Hành vi này đã nhận nhiều lời chỉ trích từ cộng đồng mạng.

Sau sự việc, Cục Cảnh sát giao thông đã giao Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 14, làm rõ nội dung video, truy tìm người liên quan, xác minh, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Trong khi cơ quan chức năng đang truy tìm tài xế thì bất ngờ một tài khoản Facebook có tên “Phương Ba Sáu” tự nhận là tài xế xe bán tải trong clip và lên tiếng phân trần. Bài đăng nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt tương tác và bình luận, phần lớn mang tính tiêu cực, lên án hành động trong video.

Hình ảnh xe bán tải cố tình chèn ép người đi xe máy, gây nguy hiểm tính mạng (Ảnh: Cắt từ clip OFFB).

Anh Phương cho biết anh làm nghề kinh doanh, buôn bán ô tô khoảng 3 năm nay tại phường Quảng Phú, tỉnh Thanh Hóa. Sau khi tìm hiểu, anh mới biết tài khoản mạng xã hội của mình trùng tên với người đàn ông tự xưng là tài xế xe bán tải gây tai nạn nêu trên. Anh đã đăng tải thông tin đính chính trên trang cá nhân để tránh cộng đồng mạng hiểu nhầm.

Theo anh Phương, dù bị làm phiền bởi các cuộc gọi lạ, anh không thể tắt điện thoại vì đây là số máy phục vụ cho công việc kinh doanh.

“Tôi mong mọi người cần tìm hiểu kỹ thông tin trước khi có những lời lẽ không hay, công kích người khác. Tài khoản của tôi đã dùng từ lâu. Nhiều người khuyên tôi đổi tài khoản và tắt điện thoại, nhưng vì công việc, tôi không thể làm vậy”, anh Phương chia sẻ.

Anh Phương cũng cho biết, sau khi thông tin xuất hiện trên mạng xã hội, cơ quan chức năng đã đến làm việc với anh. Qua xác minh, lực lượng công an xác định anh không phải là tài xế xe bán tải nêu trên.

Lãnh đạo Trạm Cảnh sát giao thông Quốc lộ 1A (Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa) cho biết sau khi biết thông tin, tổ công tác của đơn vị đã đến làm việc với anh Lê Minh Phương (chủ tài khoản Facebook "Phương Ba Sáu") để làm rõ nội dung trên mạng xã hội.

"Qua xác minh, anh Lê Minh Phương không liên quan đến vụ xe bán tải tạt đầu khiến 3 người trên xe máy suýt lao vào xe tải xảy ra trên địa bàn thành phố Hà Nội vào tối 27/2", vị lãnh đạo này nói.