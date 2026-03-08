Công an làm việc với đối tượng chia sẻ nội dung kích động trên mạng

Ngày 7/3, Công an xã Xuân Phú, Đà Nẵng đã mời ông L.V.N. (SN 1974, trú tại xã Xuân Phú) đến trụ sở để làm rõ hành vi chia sẻ nội dung kích động trên mạng xã hội.

Trước đó, ngày 6/3, Công an xã Xuân Phú phát hiện tài khoản Facebook “Nhan Luu” đã chia sẻ bài viết từ một trang có nội dung phản động. Bài viết này kèm theo video dài 4 phút 15 giây, trong đó kêu gọi người dân xuống đường đòi “tự do, dân chủ”.

Công an làm việc với ông N. (Ảnh: Công an xã Xuân Phú).

Trong video, một người đàn ông tự xưng “Nguyễn Văn Đài” đã đưa ra nhiều nội dung mang tính kích động, kêu gọi biểu tình, cùng với những phát ngôn xuyên tạc, chống phá nhà nước.

Qua xác minh, Công an xã Xuân Phú đã xác định tài khoản Facebook “Nhan Luu” là của ông L.V.N.. Tại buổi làm việc, ông N. đã thừa nhận hành vi chia sẻ bài viết nêu trên.

Ông N. cho biết việc chia sẻ nội dung này là do thiếu hiểu biết về chính trị và pháp luật. Ông khẳng định việc đăng tải là do cá nhân tự thực hiện, không có bất kỳ tổ chức hay cá nhân nào chỉ đạo, hướng dẫn.

Công an xã Xuân Phú đang tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Công an xã Xuân Phú cũng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, thận trọng khi tiếp nhận và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội. Người dân cần tránh đăng tải hoặc lan truyền các nội dung chưa được kiểm chứng, có dấu hiệu kích động, xuyên tạc, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn.