Công an kiểm tra cơ sở nuôi nhốt nhiều hổ, báo ở TPHCM

Ngày 15/12, Cục Cảnh sát môi trường (C05, Bộ Công an) phối hợp với Chi cục Kiểm lâm TPHCM kiểm tra việc nuôi nhốt động vật hoang dã tại trại nuôi thí điểm của ông Ngô Duy Tân (phường Đông Hòa) và công ty của ông này.

Tại buổi làm việc, đại diện công ty của ông Tân cung cấp cho đoàn kiểm tra nhiều hồ sơ liên quan đến hoạt động nuôi nhốt động vật hoang dã, gồm các văn bản của UBND tỉnh Bình Dương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Dương (cũ) về việc gia hạn trại nuôi thí điểm; biên bản kiểm tra của Chi cục Kiểm lâm Bình Dương (cũ); giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi thí điểm động vật hoang dã mang mã số BD02-TNTD.

Lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở nuôi nhốt động vật của ông Tân (Ảnh: CTV).

Tuy nhiên, theo văn bản của Cơ quan Quản lý CITES (Công ước về thương mại quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp) Việt Nam ban hành ngày 6/3/2020, các loài gấu, báo hoa mai, vượn đen má vàng, cá sấu nước ngọt và hổ do ông Ngô Duy Tân nuôi chưa bảo đảm nguồn gốc hợp pháp theo quy định tại Nghị định 06/2019/NĐ-CP. Do đó, Cơ quan Quản lý CITES Việt Nam không đủ căn cứ để cấp mã số cơ sở nuôi đối với các loài này.

Qua kiểm tra thực tế tại cơ sở 1, lực lượng chức năng ghi nhận công ty của ông Tân đang nuôi nhốt 2 cá thể vượn má vàng (giống đực, trọng lượng từ 3,5kg đến 4kg mỗi cá thể), 2 cá thể hổ cái, 1 cá thể báo hoa mai cái và 2 cá thể gấu ngựa (1 đực, 1 cái). Cơ sở này nằm trên đường ĐT743, phường Đông Hòa.

Đoàn kiểm tra xác định cơ sở 2 của trại đang nuôi 10 cá thể cá sấu. Việc kiểm đếm trực tiếp không thực hiện được do cá sấu ở dưới hồ nước; số lượng được căn cứ theo biên bản kiểm tra của Chi cục Kiểm lâm Bình Dương lập ngày 12/8/2024. Theo báo cáo của doanh nghiệp, số lượng cá sấu không tăng hoặc giảm so với thời điểm kiểm tra trước.

Cá thể hổ đang nuôi tại cơ sở của ông Tân (Ảnh: CTV).

Đáng chú ý, tại thời điểm kiểm tra, công ty của ông Tân chưa cung cấp được hồ sơ, giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hợp pháp của toàn bộ số động vật hoang dã đang nuôi nhốt.

Theo kết luận của Trung tâm Sinh thái và Tài nguyên thuộc Viện Công nghệ tiên tiến, các cá thể động vật nêu trên đều thuộc nhóm động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm, được ưu tiên bảo vệ theo Thông tư 27/2025/TT-BNNMT ban hành ngày 24/6. Các cá thể được xác định gồm 2 vượn đen má vàng (tên khoa học Nomascus Gabriellae); 2 con hổ thuộc loài Panthera Tigris; 1 con báo hoa mai (Panthera Pardus); 2 con gấu ngựa (Ursus Thibetanus).

Đối với 10 cá thể cá sấu, cơ quan chuyên môn cho biết, Việt Nam có 2 loài là cá sấu nước ngọt và cá sấu nước lợ, đều thuộc nhóm IB - loài nguy cấp, quý, hiếm. Để có cơ sở kết luận chính xác loài cá sấu đang nuôi, cơ quan chức năng cần bắt giữ và kiểm tra chi tiết các đặc điểm hình thái.

Loài báo nuôi nhốt tại cơ sở ông Tân thuộc nhóm động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm (Ảnh: CTV).

Cùng ngày, đoàn kiểm tra đã phối hợp với Cơ quan điều tra (PC09, Công an TPHCM) và Viện KSND khu vực 16 khám nghiệm hiện trường, tạm giữ tang vật và thực hiện các biện pháp tố tụng theo quy định của pháp luật.

Ông Nguyễn Bình Dương, Trưởng Phòng Quản lý lâm sản và xử lý vi phạm, Chi cục Kiểm lâm TPHCM, cho biết, việc nuôi nhốt các cá thể này chưa bảo đảm căn cứ pháp lý để cấp mã số trại nuôi, cũng như chưa đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật.

Theo ông Dương, các cá thể thuộc nhóm IB. Động vật thuộc nhóm này chỉ được nuôi tại trung tâm nghiên cứu khoa học, tổ chức, cá nhân không được nuôi nhốt nếu không có chức năng nghiên cứu khoa học.

Cũng tại thời điểm kiểm tra, đoàn công tác ghi nhận 2 cá thể hổ đã nhiều năm tuổi, sức khỏe yếu. Trước đó, một số cá thể hổ nuôi nhốt tại cơ sở này từng bị ốm, chết và được mang đi tiêu hủy; số còn lại được ông Ngô Duy Tân bàn giao cho cơ quan chức năng nhưng không có đơn vị tiếp nhận, dẫn đến việc tiếp tục nuôi nhốt và từng xảy ra sự cố hổ xổng chuồng.