Công an Hưng Yên tìm nạn nhân mua thuốc giả "gia truyền 4 đời"

Ngày 18/4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên phát đi thông báo tìm bị hại từng mua, sử dụng các loại thuốc giả gắn mác "thuốc gia truyền 4 đời".

Đây là thuốc do các đối tượng tự nhận là thầy thuốc đông y, dàn dựng quay video rồi đăng lên mạng xã hội quảng cáo với nội dung "thuốc gia truyền 4 đời, chuyên điều trị các bệnh ngoài da".

Các đối tượng chế tạo thuốc (Ảnh: Công an Hưng Yên).

Trước đó, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh đã triệt phá chuyên án, bắt giữ các đối tượng hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh trên không gian mạng.

Cảnh sát xác định từ cuối năm 2025 đã xuất hiện 4 trang Facebook do đối tượng Nguyễn Văn Hải (SN 1991, trú xã Bắc Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên) chỉ đạo tạo lập, quản lý, sử dụng.

Những trang này gồm: Đông y gia truyền - Ông Hiền; Điều trị vẩy nến - Đông y ông Hiền; Ông Hiền - Đặc trị các bệnh ngoài da; Ông Hiền - Da liễu số 1 Thái Bình,.

Các đối tượng thuê người quen đóng giả bệnh nhân, dàn dựng kịch bản quay video khám chữa bệnh tại phòng khám “Đông Y Gia Truyền - chuyên điều trị vảy nến, viêm da cơ địa”, địa chỉ tại xã Thụy Anh, tỉnh Hưng Yên, rồi đăng lên mạng xã hội.

Nội dung video quảng cáo, tự nhận mình là thầy thuốc đông y, có bài thuốc gia truyền 4 đời chuyên điều trị các bệnh ngoài da như vảy nến, hắc lào, viêm da cơ địa…, và cam kết sẽ chữa khỏi hoàn toàn.

Để phục vụ công tác điều tra vụ án và đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, công an thông báo những người là bị hại từng mua, sử dụng các loại thuốc giả của các đối tượng trên, cần liên hệ với Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên để trình báo, cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan, phục vụ công tác điều tra.

Thông tin liên hệ tại: Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên, địa chỉ số 369 Nguyễn Lương Bằng, thôn Lương Hội, xã Lương Bằng, tỉnh Hưng Yên.