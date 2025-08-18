Công an Hải Phòng thông tin chính thức vụ một cán bộ bị tấn công

Theo Công an Hải Phòng, khoảng 8h57 ngày 17/8, tại khu vực cổng Cơ sở Cai nghiện ma túy số 1, phường Bạch Đằng, Hải Phòng, một nhóm đối tượng tụ tập, mang theo băng rôn và phát trực tiếp trên mạng xã hội, gây mất an ninh trật tự. Trong nhóm này có Phạm Văn Trường (32 tuổi, trú tại xã Việt Khê, Hải Phòng).

Các đối tượng Phạm Văn Trường (X), Vũ Hữu Cương, Đỗ Thành Đạt và Trần Ngọc Tân (Ảnh: Công an cung cấp).

Khi lực lượng công an làm nhiệm vụ tuyên truyền, hướng dẫn tại cổng cơ sở, Trường đã dùng dao chém một cán bộ Tổ Cảnh sát bảo vệ mục tiêu thuộc Phòng Cảnh sát cơ động Công an Hải Phòng, khiến người này bị thương ở tay.

Ngay sau đó, Đại tá Bùi Trung Thành, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hải Phòng, chỉ đạo các đơn vị khẩn trương truy bắt đối tượng. Lực lượng công an thành phố đã triển khai đồng bộ biện pháp nghiệp vụ, phối hợp cùng công an địa phương.

Công an phường Bạch Đằng và Công an xã Việt Khê tổ chức bắt giữ đối tượng Phạm Văn Trường, đồng thời khẩn trương truy bắt các đối tượng còn lại.

Chỉ sau hơn 3 giờ, ngoài Trường, 3 người còn lại đã bị bắt giữ gồm: Vũ Hữu Cương (30 tuổi, xã Việt Khê), Đỗ Thành Đạt (21 tuổi, xã Việt Khê) và Trần Ngọc Tân (21 tuổi, phường Lưu Kiếm, Hải Phòng).

Công an thành phố đã ra quyết định tạm giữ hình sự 4 đối tượng để điều tra, xử lý theo quy định.