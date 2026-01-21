Tự xưng chủ tịch doanh nghiệp, kêu gọi đầu tư rồi chiếm đoạt

Ngày 21/1, Công an TP Hà Nội phát thông báo truy tìm nghi phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đang xác minh đơn tố giác Nguyễn Thanh Hải (52 tuổi, trú tại phường Thanh Xuân, TP Hà Nội) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Thanh Hải (Ảnh: Công an Hà Nội).

Theo đơn trình báo, Hải giới thiệu mình là Chủ tịch HĐQT của Công ty CP khoáng sản và Xây dựng Thành Nam (địa chỉ ở số 63 ngõ 1 Ngụy Như Kon Tum, phường Thanh Xuân, TP Hà Nội) chuyên khai thác khoáng sản.

Đối tượng đã đưa ra những thông tin về việc công ty đang kinh doanh phát triển, lợi nhuận cao nhằm dụ dỗ nhà đầu tư chuyển tiền. Hiện, nhà chức trách chưa xác định được nơi ở hiện nay của Hải. Để phục vụ điều tra, Công an TP quyết định truy tìm đối tượng trên.

Người dân nếu biết thông tin về đối tượng, cần báo ngay cho Công an thành phố qua số điện thoại: 0986.194.222, cơ quan công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang Facebook Công an thành phố Hà Nội để phối hợp giải quyết vụ việc theo quy định.