Công an Hà Nội tìm 2 cô gái bị hành hung tại quán ăn trên phố

Ngày 23/10, Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đang thụ lý vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng, xảy ra tại số 18 Cầu Giấy, phường Láng, TP Hà Nội.

Theo cơ quan chức năng, rạng sáng 13/10, Nguyễn Tiến Huynh (25 tuổi) và Nguyễn Anh Tuấn (27 tuổi) đã đánh 2 cô gái tại quán ăn số 18 Cầu Giấy.

Đối tượng Nguyễn Anh Tuấn (Ảnh: Công an Hà Nội).

Quá trình điều tra, Công an Hà Nội đã khởi tố bị can đối với Huynh và Tuấn về tội Gây rối trật tự công cộng. Tuy nhiên, nhà chức trách chưa xác định được danh tính của 2 nạn nhân.

Thông tin ban đầu, một cô gái mặc áo đen, người còn lại mặc áo khoác bò màu xanh.

Để phục vụ điều tra, Công an Hà Nội đề nghị 2 cô gái trên đến cơ quan công an để làm việc, hoặc ai biết thông tin về 2 người này, đề nghị cung cấp thông tin cho Công an phường Láng (tại số 109 Láng Hạ, TP Hà Nội), qua số điện thoại: 097.664.4858.