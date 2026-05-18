Công an Hà Nội tạm giữ một số đối tượng vụ cô gái bị đánh gục ở Phố Huế

Ngày 18/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự một số đối tượng liên quan vụ xô xát có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng xảy ra trên Phố Huế.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền nhiều video, hình ảnh ghi lại cảnh một nhóm nam nữ xảy ra xô xát tại khu vực vỉa hè và lòng đường trước số nhà 193 Phố Huế, vào khoảng 23h ngày 15/5.

Theo xác minh ban đầu, nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn trên mạng xã hội. Sau đó, hai nhóm thanh niên hẹn gặp nhau tại một quán nước trên đường Phố Huế để nói chuyện, giải quyết.

Cô gái bị đánh, nằm gục ở vỉa hè (Ảnh: Chụp màn hình).

Trong quá trình trao đổi, hai bên xảy ra xô xát, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự công cộng. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Hai Bà Trưng đã có mặt tại hiện trường để xác minh vụ việc.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự các đối tượng để điều tra về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Công an khuyến cáo người dân cần bình tĩnh, ứng xử văn minh khi phát sinh mâu thuẫn; tuyệt đối không tụ tập, sử dụng bạo lực gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự công cộng.

Công an phường Hai Bà Trưng đang hoàn thiện hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.