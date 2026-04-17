Từ một bài đăng gây tranh cãi trên mạng, 8 người bị khởi tố ở TPHCM

Ngày 17/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM, đã khởi tố Nguyễn Thành Đô (SN 1997), Nguyễn Duy Huỳnh (SN 1984), Trần Quang Anh Bằng (SN 1997), Lê Tấn Phát (SN 2001), Trần Hoàng Phúc (SN 2003), Trương Quang Hiền (SN 2003), Nguyễn Đình Tuấn (SN 2009), Trương Trung Hậu (SN 1996) về tội Gây rối trật tự công cộng.

6 trong 8 người bị công an khởi tố (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo điều tra của cảnh sát, Lê Tấn Phát và Nguyễn Đình Tuấn sử dụng mạng xã hội Facebook đăng bài viết lên hội nhóm với nội dung liên quan về việc đi phượt và gây ra nhiều tranh cãi, mâu thuẫn vì không thực tế.

Sau đó, Nguyễn Thành Đô đăng bài viết lên trang cá nhân với mục đích trêu chọc Phát và Tuấn. Do đó, hai bên xảy ra cự cãi, thách thức và hẹn nhau tại quán cà phê trên đường Tân Thắng (phường Tân Sơn Nhì) để gặp mặt, giải quyết mâu thuẫn. Tại đây, các đối tượng tiếp tục cự cãi và xảy ra xô xát.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Tân Sơn Nhì nhanh chóng có mặt, kịp thời ngăn chặn vụ việc và đưa những người liên quan về trụ sở. Qua làm việc, các đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM, tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ vai trò từng người để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Công an phường Tân Sơn Nhì cho biết vụ việc là hồi chuông cảnh tỉnh về tình trạng mâu thuẫn “ảo” trên mạng nhưng hậu quả thật, đang ngày càng gia tăng tại TPHCM trong thời gian gần đây. Các hành vi dùng vũ lực để giải quyết mâu thuẫn sẽ bị lực lượng chức năng xử lý nghiêm theo quy định.