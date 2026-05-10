Lôi kéo thanh thiếu niên gây rối ở khu dân cư, "đại ca" 19 tuổi bị tạm giam

Ngày 10/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Cần Thơ đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Triệu Minh Hào (19 tuổi, trú tại phường Phú Lợi) để điều tra về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, Công an phường Phú Lợi đã mời làm việc đối với Triệu Minh Hào cùng các đối tượng có liên quan để xác minh hành vi tụ tập, sử dụng hung khí giải quyết mâu thuẫn, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Công an phường Phú Lợi tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với Triệu Minh Hào (Ảnh: Công an cung cấp).

Qua điều tra, cảnh sát xác định do mâu thuẫn từ trước với nhóm của Lê Hoài Bảo, Hào cùng nhiều đối tượng đã chuẩn bị dao, vỏ chai bia, gạch ống rồi tụ tập trước nhà đối phương để giải quyết mâu thuẫn.

Trong lúc "hỗn chiến", hai bên đã sử dụng hung khí nguy hiểm tấn công nhau, gây náo loạn khu dân cư và làm hư hỏng tài sản của người dân.

Công an xác định, Hào dù tuổi đời còn trẻ nhưng đã sớm tụ tập, lôi kéo nhiều thanh thiếu niên khác trên địa bàn tham gia các nhóm có biểu hiện manh động, thường xuyên mang theo hung khí để giải quyết mâu thuẫn.

Ngoài ra, nhóm của Hào thường xuyên xảy ra mâu thuẫn với nhiều nhóm thanh thiếu niên khác trên địa bàn thành phố, nhiều lần tụ tập, chuẩn bị hung khí để giải quyết mâu thuẫn, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.