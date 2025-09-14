Cục Cảnh sát hình sự phá đường dây chế tạo, bán 3.500 đơn hàng vũ khí

Ngày 14/9, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) cho biết đơn vị vừa triệt phá thành công đường dây chế tạo, mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng với quy mô lớn, do Ngô Quang Vỹ (35 tuổi, ở tỉnh Bắc Ninh) cầm đầu.

Chuyên án do trực tiếp Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, chỉ đạo trong suốt hơn một năm qua.

Tại cơ quan điều tra, Vỹ khai từ năm 2019 mua linh kiện, súng hơi, đạn chì qua mạng, sau đó lắp ráp, gia công để tăng tính sát thương rồi bán kiếm lời. Chỉ tính riêng đầu năm nay, nhóm này đã giao dịch tới 3.500 đơn hàng trên toàn quốc, thu lời hàng tỷ đồng.

Ngô Quang Vỹ (Ảnh: CAND).

Các đối tượng thuê nhà ở Hải Dương (nay là Hải Phòng) làm kho chứa và xưởng chế tạo, đồng thời dùng mạng xã hội như YouTube, Facebook, Telegram, Zalo để quảng cáo, livestream, hướng dẫn lắp đặt và bán hàng.

Ngày 13/9, lực lượng chức năng huy động gần 200 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt triệu tập, khám xét 33 đối tượng ở Lai Châu, Hà Tĩnh, Bắc Ninh, Hải Phòng.

Kết quả, cơ quan công an thu giữ 58 khẩu súng các loại (53 súng PCP, 2 súng bắn đạn ghém, 1 súng bắn đạn ria), khoảng 130.000 viên đạn chì, hàng nghìn linh kiện, cụm chi tiết súng; cùng nhiều máy móc phục vụ chế tạo như máy tiện, máy ép thủy lực, máy nén hơi, máy mài, khoan, cắt sắt…

Giám định bước đầu xác định toàn bộ số súng, linh kiện đều là vũ khí quân dụng. Cơ quan công an đồng thời vận động người dân tự nguyện giao nộp, đã thu thêm 10 khẩu súng.

Tang vật cảnh sát thu giữ (Ảnh: CAND).

Theo nhà chức trách, Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ có hiệu lực từ ngày 1/1 quy định các loại súng hơi, khí nén và linh kiện, đạn liên quan đều được coi là vũ khí quân dụng.

Bộ Công an khuyến cáo người dân nếu còn tàng trữ, sử dụng phải giao nộp ngay để được hưởng chính sách khoan hồng.

Vụ án đang được Bộ Công an mở rộng, củng cố chứng cứ và xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định pháp luật.