Va chạm giao thông, thanh niên lấy súng dọa dân, lộ kho vũ khí lớn

Ngày 22/9, Công an phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý Trần Huy Thắng (SN 2000, trú tại xã Ia Dơk) về hành vi mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Trước đó, khoảng 10h ngày 21/8, Thắng xảy ra va chạm giao thông với ô tô của anh T.T.H. (SN 1993, trú tại phường Hội Phú) trên đường Trường Chinh, phường Hội Phú.

Sau đó, giữa Thắng và anh H. phát sinh tranh cãi về vụ va chạm.

Thắng tại cơ quan công an (Ảnh: Văn Đô)

Tức giận, Thắng chạy về nhà trọ trên đường Nguyễn Viết Xuân, phường Hội Phú lấy 1 khẩu súng bắn đạn hơi cay và quay lại tìm anh H..

Khi thấy ô tô của anh H. đang đỗ trên đường Trường Chinh, Thắng bắn 3 phát súng chỉ thiên hòng thị uy, đe dọa anh H. rồi điều khiển xe máy về nhà cất giấu súng.

Nhận được tin báo, Công an phường Hội Phú phối hợp lực lượng liên quan truy tìm đối tượng, xác minh làm rõ vụ việc. Đến tối 22/8, lực lượng công an đã phát hiện và bắt giữ Thắng.

Số lượng lớn vũ khí cùng đạn của Thắng bị thu giữ (Ảnh: Văn Đô).

Qua đấu tranh và khám xét nhà Thắng, cơ quan công an đã thu giữ 16 khẩu súng các loại dạng K54, K59 cùng 23 hộp đạn hơi cay và đạn nổ, trong mỗi hộp đạn chứa 50 viên.

Công an phường Hội Phú còn thu giữ số lượng lớn tinh dầu được chiết xuất từ cây cần sa, đã đóng gói và một số chưa pha chế.

Thắng khai nhận, từ khoảng tháng 3, đối tượng đã lên mạng xã hội đặt mua 21 khẩu súng các loại. Sau đó, Thắng bán lại 5 khẩu cho các đối tượng ở Đồng Nai, Hà Tĩnh, Hải Phòng.