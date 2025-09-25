Thủ đoạn tinh vi của đường dây sản xuất, mua bán vũ khí liên tỉnh

Sáng 25/9, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết cơ quan này đã phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và công an các địa phương triệt phá một đường dây sản xuất, mua bán vũ khí quy mô lớn liên tỉnh.

Trước đó, từ việc phát hiện một số đối tượng tàng trữ súng hơi PCP, Công an Hà Tĩnh đã mở rộng điều tra và phát hiện một đường dây sản xuất, mua bán vũ khí quy mô lớn, hoạt động xuyên tỉnh và có sự tham gia của nhiều đối tượng trên cả nước.

Ngô Văn Trọng bị bắt giữ cùng tang vật (Ảnh: Huyền Linh).

Trước tính chất phức tạp và mức độ nguy hiểm của vụ án, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh đã báo cáo Cục Cảnh sát hình sự để xác lập chuyên án đấu tranh, bóc gỡ.

Ban chuyên án xác định kẻ cầm đầu đường dây là Ngô Quang Vỹ (SN 1992, trú tại xã Lâm Thao, tỉnh Bắc Ninh).

Từ tháng 1/2023, Vỹ bắt đầu đặt mua các loại ống thép, lò xo, báng gỗ để chế tạo các bộ phận súng. Anh ta cũng nhập các linh kiện không thể chế tác như bình nén khí, ống ngắm, van từ các sàn thương mại điện tử ở Trung Quốc, đồng thời mua đạn chì qua mạng xã hội để bán lại.

Để phục vụ việc sản xuất, lắp ráp vũ khí, Vỹ thuê một căn nhà 3 tầng tại xã Kẻ Sặt (Hải Phòng) làm nơi tập kết, sản xuất, đóng gói vũ khí. Vỹ cũng đầu tư các loại máy móc như máy nén hơi, máy tiện, máy ép thủy lực, khoan, cắt phục vụ cho việc gia công.

Tang vật thu giữ (Ảnh: Huyền Linh).

Vỹ thuê và hướng dẫn Ngô Văn Trọng (SN 1994, cùng quê xã Lâm Lao, tỉnh Bắc Ninh) chế tạo, lắp ráp vũ khí. Trọng còn phụ trách quay video hướng dẫn sử dụng, livestream (phát trực tiếp) giới thiệu sản phẩm và giao dịch mua bán qua các nền tảng mạng xã hội như Zalo, Telegram, Viber và YouTube.

Để tránh bị phát hiện, các đối tượng ngụy trang hàng hóa rồi gửi qua xe khách hoặc dịch vụ chuyển phát nhanh.

Đến tháng 4/2023, Vỹ mở rộng hoạt động, lôi kéo thêm 4 đối tượng trú cùng quê tham gia. Nhóm này tạo lập các kênh bán hàng trên mạng xã hội, hướng dẫn lắp ráp, quảng cáo, nhận đặt hàng, đóng gói và giao hàng. Sau khi người mua chuyển tiền qua tài khoản, các "nhân viên" sẽ chuyển lại cho Vỹ qua tài khoản cá nhân.

Từ ngày 1/1/2024, khi Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ chính thức có hiệu lực, nhóm đối tượng giảm tần suất giao dịch công khai, chuyển sang bán linh kiện và chỉ cung cấp súng cho những "khách hàng thân thiết".

Ngô Quang Vỹ bị bắt giữ khi tháo chạy ra cánh đồng (Ảnh: Huyền Linh).

Nhóm này còn tiếp tục thuê một căn nhà tại xã Cẩm Giàng (Hải Phòng) làm nơi cất giấu, đóng gói và quay video hướng dẫn lắp ráp sản phẩm theo đơn đặt hàng.

Ngày 12/9, hơn 200 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt triển khai 33 tổ công tác tại nhiều tỉnh, khám xét các địa điểm và triệu tập 33 đối tượng, trong đó có 7 người tại Hà Tĩnh.

Khi thấy lực lượng chức năng, Ngô Quang Vỹ bỏ chạy ra cánh đồng gần nhà nhưng bị bắt giữ sau đó.

Tại các địa điểm, công an thu giữ 58 khẩu súng các loại, 130.000 viên đạn, hàng nghìn linh kiện súng và thiết bị, máy móc phục vụ sản xuất vũ khí.

Qua đấu tranh bước đầu, lực lượng chức năng xác định đường dây này hoạt động từ năm 2019, đã chuyển hơn 3.500 đơn hàng, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.

Cơ quan công an cho biết đây là đường dây sản xuất, mua bán vũ khí hoạt động tinh vi, có tính chất nguy hiểm, gây mất an ninh trật tự. Bộ Công an đã gửi thư khen các lực lượng tham gia phá án.