Công an đột kích lò mổ, phát hiện 29 con chó không rõ nguồn gốc

Rạng sáng 30/12, Công an phường Điện Bàn, Đà Nẵng đã bất ngờ kiểm tra một cơ sở giết mổ chó do ông Trần Văn Quốc (SN 1968, trú tại khối phố Đông Khương 1, phường Điện Bàn) làm chủ, phát hiện nhiều vi phạm.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng bắt quả tang Trần Văn Khánh (SN 1989, con trai ông Quốc), Võ Công Hà (SN 1993, trú phường Điện Bàn) và Nguyễn Phúc (SN 1987, trú phường An Thắng) đang trực tiếp thực hiện hành vi giết mổ chó.

Số lượng chó không rõ nguồn gốc đã được giết mổ (Ảnh: Công an phường Điện Bàn).

Qua kiểm tra, công an xác định các đối tượng đã giết mổ tổng cộng 29 con chó không rõ nguồn gốc xuất xứ, với tổng khối lượng thành phẩm hơn 321kg. Toàn bộ tang vật đã bị tạm giữ để xử lý theo quy định.

Mở rộng kiểm tra, lực lượng công an còn phát hiện tại tầng 2 trong nhà ông Quốc đang tàng trữ 6 hộp pháo hoa nổ, tổng trọng lượng hơn 10kg.

Nhận định hành vi có dấu hiệu phạm tội nghiêm trọng, Công an phường Điện Bàn đã phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (PC03), Công an thành phố Đà Nẵng, lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Trần Văn Quốc về hành vi tàng trữ hàng cấm.

Tang vật thu giữ bao gồm 29 con chó đã giết mổ, 6 hộp pháo hoa nổ cùng các dụng cụ liên quan đến hoạt động giết mổ.

Công an phường Điện Bàn đang phối hợp với PC03 Công an thành phố Đà Nẵng củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.