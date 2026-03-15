Công an Đồng Nai triệt phá đường dây mua bán hóa đơn hơn 6.000 tỷ đồng

Ngày 15/3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Công an tỉnh Đồng Nai) đã phá thành công chuyên án 1025H, triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ xảy ra trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và các tỉnh, thành phố với tổng giá trị hơn 6.000 tỷ đồng.

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, đây là đường dây hoạt động có tính chất liên tỉnh, quy mô lớn, gồm nhiều đối tượng tham gia với các phương thức thủ đoạn tinh vi, hoạt động trong thời gian dài.

Bị can Nguyễn Thị Hoài Thương tại cơ quan điều tra (Ảnh: Công an Đồng Nai).

Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can về hành vi mua bán trái phép hóa đơn.

Cơ quan điều tra cáo buộc nhóm đối tượng gồm: Đoàn Nguyễn Thái Hằng, Nguyễn Thị Hoài Thương, Ngô Đức Á, Trần Công Hòa, Nguyễn Thị Mỹ Ngọc, Bùi Thị Hậu, Huỳnh Thanh Khoa, Lê Thị Oanh, Trần Thị Thu Thủy đã thành lập hơn 60 công ty “ma”, để mua bán trái phép hơn 10.000 tờ hóa đơn, với tổng số tiền hơn 6.000 tỷ đồng.

Công an tỉnh Đồng Nai đề nghị các cá nhân, tổ chức có liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn với nhóm đối tượng nêu trên chủ động liên hệ, phối hợp làm việc với Công an tỉnh Đồng Nai để được hướng dẫn, làm việc theo quy định.