Đồng Nai tìm bị hại trong vụ án sản xuất 20.000 chai nước hoa giả

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai, đơn vị đang điều tra vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả xảy ra năm 2023, 2024 tại hộ kinh doanh Ivy Parfum và hộ kinh doanh Ivy Emarat (phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai) do Lưu Hoàng Long, Lại Thị Tuyết, Lại Chí Tính và đồng bọn thực hiện.

Dụng cụ và nguyên liệu được các đối tượng sử dụng để sản xuất nước hoa giả (Ảnh: CA ĐN).

Quá trình điều tra, công an xác định các đối tượng Lưu Hoàng Long, Lại Thị Tuyết, Lại Chí Tính và đồng bọn thành lập hộ kinh doanh Ivy Parfum, Ivy Emarat để sản xuất nước hoa giả về nguồn gốc xuất xứ rồi quảng cáo, bán cho nhiều cá nhân trên nền tảng mạng xã hội.

Để phục vụ công tác điều tra, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, Cơ quan Cảnh sát điều tra thông báo cho các tổ chức, cá nhân đã mua sản phẩm nước hoa nêu trên, liên hệ Công an tỉnh Đồng Nai trình báo, cung cấp tài liệu để giải quyết theo quy định của pháp luật. Thời hạn tiếp nhận trình báo của bị hại đến ngày 20/3, để được giải quyết trong cùng vụ án.

Trước đó, ngày 23/5/2024, Công an tỉnh Bình Phước cũ (nay là tỉnh Đồng Nai) đồng loạt kiểm tra 4 địa điểm, gồm: 2 kho chứa nguyên liệu, hóa chất và các điểm sang chiết, pha chế, sản xuất đóng gói của các đối tượng, có địa chỉ tại phường Tân Đồng và xã Tiến Hưng (thành phố Đồng Xoài cũ).

Qua kiểm tra, lực lượng công an thu giữ 20.000 chai nước hoa thành phẩm cùng hàng chục nghìn vỏ chai nước hoa chờ sang chiết, nguyên liệu cùng nhiều tang vật khác. Trị giá số hàng hóa thu giữ khoảng 16 tỷ đồng.

Ngày 23/9/2024, Công an tỉnh Bình Phước (cũ) đã khởi tố vụ án, khởi tố các bị can Tuyết, Long và Tính cùng về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả.