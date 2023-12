Công an Đồng Nai ra quân trấn áp tội phạm cao điểm Tết Giáp Thìn

Sáng 13/12, Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức ra quân thực hiện đợt cao điểm trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Lực lượng công an tỉnh Đồng Nai ra quân trấn áp tội phạm dịp Tết Giáp Thìn (Ảnh: Hoàng Bình).

Đợt cao điểm trấn áp tội phạm kéo dài từ ngày 15/12 đến ngày 29/2/2024. Lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai sẽ tập trung tổ chức tuần tra khép kín địa bàn, nhất là địa bàn trọng điểm tình hình an ninh trật tự phức tạp.

Các địa phương huy động tối đa lực lượng, phương tiện, các biện pháp nghiệp vụ trấn áp các loại tội phạm có tổ chức, tội phạm liên quan đến tín dụng đen, tội phạm về sử dụng vũ khí, cướp giật, trộm cắp tài sản, giết người, cố ý gây thương tích, các đường dây vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy. Qua đó, nhằm kiềm chế, kéo giảm, không để phát sinh mới về tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội.

Đồng thời, Công an tỉnh Đồng Nai cũng sẽ tập trung lực lượng phá các vụ án nghiêm trọng, rất nghiêm trọng, chú trọng công tác cứu nạn cứu hộ, kiểm tra xử lý về vi phạm giao thông, tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy, chống đốt pháo trái phép dịp trước trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Nhiều xe đặc dụng được huy động trấn áp tội phạm dịp giáp Tết Giáp Thìn (Ảnh: Hoàng Bình).

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai ra lệnh toàn thể Công an tỉnh nêu cao tinh thần đoàn kết nhất trí, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, công an huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh huy động tối đa lực lượng tập hợp, ra quân tấn công trấn áp tội phạm theo kế hoạch đã đề ra.

Thủ trưởng các đơn vị, công an huyện, thành phố chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc Công an tỉnh nếu để xảy ra tình hình an ninh trật tự phức tạp trên địa bàn mình quản lý; đồng thời sẽ có những hình thức động viên khen thưởng kịp thời đối với những tập thể, đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt ra quân cao điểm.