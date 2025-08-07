Nhóm thanh niên vờ hỏi đường rồi cướp tài sản ở Đồng Nai

Ngày 7/8, Công an xã Xuân Bắc (Đồng Nai) cho hay, đơn vị vừa truy bắt 5 đối tượng gây ra vụ cướp tài sản táo bạo, thu hồi tài sản trao trả cho nạn nhân.

Trước đó, rạng sáng 5/8, anh Cao Đức Phú (19 tuổi, người địa phương) dựng xe máy đứng nói chuyện với 2 người bạn trước một nhà nghỉ tại ấp 1A, xã Xuân Bắc. Lúc này, nhóm đối tượng gồm 5 thanh niên giả vờ đi đến hỏi đường, rồi bất ngờ tấn công nhóm anh Phú.

Nhóm đối tượng và tài sản cướp được (Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai).

Thấy nhóm cướp đông lại hung hăng nên anh Phú và bạn bỏ chạy. Ngay sau đó, nhóm đối tượng đã lấy chiếc xe máy của anh Phú tẩu thoát. Nhận được tin báo, Công an xã Xuân Bắc đã triển khai lực lượng, truy bắt nhóm đối tượng gây ra vụ án.

Sau một ngày, lực lượng chức năng đã bắt giữ 5 đối tượng gồm Nguyễn Hải Đăng (19 tuổi), Trương Đăng Khôi (16 tuổi), Thạch Minh Huy (19 tuổi), Nguyễn Hoàng Anh (20 tuổi), Phạm Phú Thiện (17 tuổi, cả 5 đều cùng quê tỉnh Cà Mau).

Vụ việc đang được Công an xã Xuân Bắc tiếp tục xử lý.