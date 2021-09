Công an điều tra vụ Giám đốc công ty mỹ phẩm bị tố làm lây lan dịch bệnh

Dân trí Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu yêu cầu công an tỉnh này đẩy nhanh tiến độ xử lý vụ giám đốc công ty mỹ phẩm Đông Anh (TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) bị tố làm lây lan dịch bệnh.

Ông Phạm Văn Thiều - Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu - vừa yêu cầu công an tỉnh này tiếp tục chỉ đạo đơn vị thụ lý vụ việc của bà N.H.N. (Giám đốc Công ty mỹ phẩm Đông Anh) bị tố làm lây lan dịch bệnh Covid-19, đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

"Đề nghị công an tỉnh khẩn trương thực hiện, báo cáo kết quả gần nhất trước ngày 30/9" - Chủ tịch Bạc Liêu yêu cầu rõ.

Trụ sở Công ty mỹ phẩm Đông Anh hiện đang bị phong tỏa, nằm trên đường Trần Huỳnh, phường 7, TP Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu), nơi nữ Giám đốc công ty bị tố làm lây lan dịch bệnh Covid-19.

Theo Công an tỉnh Bạc Liêu, vừa qua cơ quan công an nhận nguồn tin về tội phạm "Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người" và "Vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người" xảy ra tại Công ty mỹ phẩm Đông Anh (có trụ sở tại phường 7, TP Bạc Liêu).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Bạc Liêu đã có quyết định thụ lý xác minh nguồn tin tội phạm nói trên.

Trước đó, ngày 9/9, bà N.H.N. (SN 1997) có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Qua truy vết, từ ngày 23/8 đến ngày 7/9, bà N. đã đi nhiều nơi trên địa bàn TP Bạc Liêu.

Liên quan đến ca nhiễm này, đến nay có 7 F0 và gần 100 F1, F2.

Huỳnh Hải