Dân trí Sau khi trở về từ TPHCM, chị L. không khai báo y tế, tự đi tìm nhà trọ. Khi có kết quả dương tính với SARS-CoV-2, chị L. làm phát sinh chi phí phòng chống dịch trên 600 triệu đồng.

Ngày 22/9, Công an tỉnh Hà Nam cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hà Nam, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự: "Vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người", quy định tại khoản 2, điều 295 Bộ luật Hình sự, xảy ra vào ngày 23/8, trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Lực Lượng Công an Hà Nam trích xuất camera việc chị N.T.L. từ TPHCM về Hà Nam không khai báo, đi thuê nhà trọ tại thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam (Ảnh: Công an Hà Nam).

Trước đó, vào ngày 23/8, chị L. (SN 1986), quê quán xã Hợp Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam - đi từ vùng dịch TPHCM, nơi đang áp dụng Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ về Hà Nam.

Sau khi về đến Hà Nam, chị L. không đến cơ quan y tế, chính quyền địa phương khai báo y tế theo quy định mà đi tìm nhà trọ để thuê ở. Khi chủ nhà trọ yêu cầu phải có giấy xét nghiệm Covid-19 thì chị L. đến một phòng khám trên địa bàn thị xã Duy Tiên để làm xét nghiệm, nhưng chị L. cũng không khai đi từ vùng dịch về mà khai từ Nam Định đến.

Trong khoảng thời gian chị L. về đến Hà Nam, đến ngày 24/8 chị L. được xác định dương tính với SARS-CoV-2, đã tiếp xúc gần 75 F1 liên quan đến chị L. phải đi cách ly tập trung. Các cơ quan y tế địa phương tiến hành phun khử khuẩn và áp dụng nhiều biện pháp phòng chống dịch khác làm phát sinh chi phí phòng chống dịch trên 600 triệu đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Nam đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi vi phạm của chị L. và các trường hợp có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đức Văn