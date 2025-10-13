Người cao tuổi chủ động tiếp cận công nghệ để tránh bị lừa đảo trên mạng

Từng ngại ngần với sự phát triển quá nhanh của công nghệ, bà Trần Bích Nga chỉ thực sự thay đổi sau khi gia đình làm mất toàn bộ thùng ảnh kỷ niệm trong một lần chuyển nhà.

"Tôi nhận ra nếu không lưu giữ ký ức trên không gian số, chúng có thể biến mất mãi mãi", bà kể.

Từ đó, bà Nga biến các nền tảng số thành một "cuốn nhật ký cuộc sống" - nơi bà lưu giữ những khoảnh khắc đời thường và kết nối cộng đồng. Dần dần, bà nhận ra việc tiếp cận công nghệ số không phải chỉ người trẻ mới cần, mà cả người lớn tuổi cũng nên học.

"Tuổi mình ngày càng lớn, nếu không học hỏi sẽ tụt hậu so với những bạn trẻ. Khi hiểu công nghệ, chúng ta sẽ không còn loay hoay và cũng không sợ bị cô lập", bà Nga chia sẻ.

Bà Nga (váy đen) chụp ảnh lưu niệm cùng những người cao tuổi tham gia sự kiện (Ảnh: Mộc Khải).

Góp mặt tại Ngày hội Công dân số bạc diễn ra tại TPHCM - chương trình giúp người lớn tuổi bắt sóng công nghệ trong thời đại mới - bà Nga cho rằng, với nhiều người cao tuổi, việc tiếp cận công nghệ không chỉ giúp kết nối với con cháu, cộng đồng mà còn là cách tự bảo vệ mình trước các chiêu trò lừa đảo trên mạng.

"Hiểu biết về công nghệ giúp nhiều người tránh bị lừa đảo qua mạng - vấn nạn ngày càng gia tăng, nhắm đến nhóm người cao tuổi. Người cao tuổi có phần bảo thủ, đa nghi, nhưng nếu có người hướng dẫn tận tình, họ sẽ thoải mái và tự tin hơn rất nhiều khi tiếp cận cái mới.

Nếu biết cách kiểm tra, xác thực thông tin, họ sẽ không còn hoang mang hay dễ bị dẫn dụ nữa", bà nhấn mạnh.

Bà Thanh Vân tham gia các hoạt động giải trí tại ngày hội (Ảnh: Mộc Khải).

Không chỉ có bà Nga, hàng trăm người lớn tuổi cùng con cháu và các tình nguyện viên trẻ cũng đã có mặt tại Ngày hội Công dân số bạc, hào hứng tham gia các hoạt động và vui mừng khi được tiếp thu những kiến thức mới về công nghệ số.

Bà Lê Thị Thanh Vân (79 tuổi, phường Tân Hưng) chia sẻ: "Tôi học được nhiều điều qua các lớp thực hành ở những chương trình như thế này. Nó không chỉ giúp người lớn tuổi gặp gỡ, giải trí mà còn giúp họ tránh bị lừa đảo, bị cô lập".

Theo Tiến sĩ Quách Thu Nguyệt (nguyên Giám đốc Nhà xuất bản Trẻ), hiện nay, các lớp "bình dân học vụ số" góp phần quan trọng để người cao tuổi không bị bỏ lại phía sau trong thời đại công nghệ.

Tiến sĩ Quách Thu Nguyệt (giữa) chia sẻ tại sự kiện (Ảnh: Mộc Khải).

Tuy nhiên, việc triển khai vẫn còn nhiều hạn chế và rất cần những mô hình năng động - nơi người trẻ trực tiếp kèm cặp, hướng dẫn cha mẹ, ông bà sử dụng thiết bị thông minh, mạng xã hội và ứng dụng AI (trí tuệ nhân tạo).

"Thời gian không làm cho người cao tuổi già đi, mà chính lối sống thụ động khiến họ ngày càng cô đơn, lạc lõng. Khi học công nghệ, họ mở ra cánh cửa để kết nối, sống vui và tự tin hơn", bà Nguyệt nói.