Công an đề nghị cung cấp hồ sơ về dự án Mường Thanh Buôn Ma Thuột

Chiều 5/5, một nguồn tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk xác nhận, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh Đắk Lắk cung cấp hồ sơ liên quan đến dự án tổ hợp khách sạn 5 sao tại số 81 Nguyễn Tất Thành, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột (Mường Thanh Buôn Ma Thuột).

Dự án này do Doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên làm chủ đầu tư.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk đang xác minh tin báo về tội phạm theo thông tin của Thanh tra Chính phủ, xảy ra tại dự án nêu trên. Do đó, đơn vị này đề nghị UBND tỉnh Đắk Lắk cung cấp toàn bộ các văn bản, chứng cứ, tài liệu có liên quan đến dự án.

Khách sạn Mường Thanh Buôn Ma Thuột (Ảnh: Trương Nguyễn).

Cụ thể, quyết định của Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các văn bản chỉ đạo từ các cấp trên (nếu có); các tờ trình, phiếu trình nội bộ liên quan việc giao đất; quyết định giao đất, cho thuê đất; tờ trình, đề xuất giao đất; bản đồ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất liên quan đến dự án; văn bản phê duyệt quy hoạch chi tiết, tổng thể.

Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra đề nghị cung cấp quyết định thu hồi tài sản công (nếu có); phương án xử lý tài sản công; biên bản định giá tài sản; văn bản đề xuất về xử lý tài sản công...

Trước đó, năm 2022, Thanh tra Chính phủ đã có kết luận về việc thực hiện pháp luật về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng và quản lý, sử dụng đất đai tại tỉnh Đắk Lắk.

Theo kết luận, danh mục kêu gọi đầu tư Mường Thanh Buôn Ma Thuột không được công bố công khai theo quy định của Chính phủ. Đối với khu đất trụ sở Công an phường và Đội Thuế, UBND tỉnh Đắk Lắk không thực hiện sắp xếp quản lý tài sản công; việc thực hiện thanh lý tài sản và cho thuê không thông qua đấu giá là chưa phù hợp với quy định.

Theo giấy phép xây dựng được Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk cấp năm 2016, dự án Tổ hợp khách sạn 5 sao có chiều cao 25 tầng, đến năm 2017 mới xây dựng 18 tầng và đưa vào hoạt động nhưng chủ đầu tư chưa làm thủ tục điều chỉnh giấy phép xây dựng là chưa phù hợp với Điều 98 Luật Xây dựng năm 2014.

Tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk căn cứ kết quả thanh tra, kiểm điểm nghiêm túc trách nhiệm của UBND tỉnh và các cá nhân về những thiếu sót, tồn tại.

Đồng thời, Thanh tra Chính phủ chuyển thông tin về việc lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức chỉ định, không công bố danh mục dự án và không thực hiện sắp xếp quản lý tài sản theo quy định liên quan đến việc cho thuê quyền sử dụng đất để thực hiện dự án Mường Thanh Buôn Ma Thuột đến cơ quan điều tra, Bộ Công an để xem xét theo thẩm quyền.