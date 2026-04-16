Thủ đoạn lừa đảo mua nhà ở xã hội

Ngày 16/4, Công an tỉnh Ninh Bình phát cảnh báo xuất hiện các đối tượng lợi dụng nhu cầu mua nhà ở xã hội để lừa đảo, chiếm đoạt tiền của người dân.

Trên địa bàn tỉnh Ninh Bình hiện nay có 37 dự án nhà ở xã hội, trong đó 8 dự án đã hoàn thành, 8 dự án đang triển khai thi công và 21 dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư.

Mô phỏng dự án nhà ở xã hội đang được xây dựng tại phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình (Ảnh: Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Ninh Bình).

Lợi dụng chủ trương phát triển nhà ở xã hội và nắm bắt thiếu thông tin của một số người dân, đặc biệt là người có thu nhập trung bình và thấp, các đối tượng lừa đảo dùng thủ đoạn môi giới nhà ở xã hội với hứa hẹn có các suất nội bộ, suất ngoại giao nhằm lừa đảo chiếm đoạt tiền của người dân.

Các đối tượng còn tự nhận có quan hệ với chủ đầu tư, là cán bộ, nhân viên cơ quan nhà nước, có suất ưu tiên, ngoại giao, có thể nhanh chóng mua nhà ở xã hội mà không cần đáp ứng các điều kiện pháp lý hoặc qua quy trình xét duyệt.

Bên cạnh đó, các đối tượng lừa đảo còn sử dụng hình thức ký hợp đồng tư vấn pháp lý hoặc hợp đồng hỗ trợ hồ sơ để lách luật, yêu cầu người mua đặt cọc giữ chỗ hoặc trả phí tư vấn, hứa hẹn đảm bảo suất mua nhà với giá ưu đãi hoặc bốc thăm trúng quyền mua.

Sau khi nhận được tiền của bị hại, các đối tượng sẽ chậm thực hiện cam kết, thậm chí cắt đứt liên lạc hoàn toàn. Các đối tượng còn làm giả hồ sơ, giấy tờ; làm giả giấy xác nhận về điều kiện nhà ở, làm giả giấy tờ xác nhận thu nhập, điều kiện hoàn cảnh gia đình,… để hợp thức hóa điều kiện mua dẫn đến hệ quả người mua vi phạm pháp luật.

Công an tỉnh Ninh Bình khuyến cáo người dân khi mua nhà ở xã hội cần chủ động tìm hiểu quy định pháp luật, để không bị lợi dụng, trục lợi. Chủ động tiếp cận thông tin về nhà ở xã hội trên địa bàn tại các kênh chính thống như: Trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng, UBND cấp xã nơi có dự án, qua báo chí chính thống và trang thông tin chính thức của chủ đầu tư.

Người dân có nhu cầu mua nhà ở xã hội cần làm việc trực tiếp, theo sự hướng dẫn của cán bộ, nhân viên của chủ đầu tư; không mua - bán qua cò mồi, môi giới. Người mua kê khai và chịu trách nhiệm về tính trung thực của hồ sơ đăng ký; chỉ nộp hồ sơ tại một dự án, không nhờ người khác đứng tên hộ hồ sơ; nắm rõ điều kiện mua nhà ở xã hội như đối tượng, thu nhập, nhà ở để tránh bị các đối tượng dụ dỗ làm hồ sơ giả khi không đủ điều kiện và bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản.