Công an cảnh báo lừa đảo trực tuyến làm visa online nhanh, chi phí thấp

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên vừa phát đi cảnh báo người dân cần cảnh giác, phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm lừa đảo trực tuyến dưới hình thức làm “visa online” nhanh, chi phí thấp.

Cụ thể, thời gian gần đây, hoạt động tội phạm lừa đảo trực tuyến, trên không gian mạng có nhiều diễn biến phức tạp. Phương thức, thủ đoạn các đối tượng phạm tội sử dụng tuy không mới nhưng tinh vi hơn, luôn có sự thay đổi kịch bản căn cứ vào từng thời điểm, theo nhu cầu, làm người dân tin tưởng, trở thành nạn nhân của bẫy lừa đảo.

Người dân cần cẩn trọng khi làm visa online (Ảnh minh họa: Nguyễn Dương).

Một trong những phương thức các đối tượng sử dụng là lợi dụng nhu cầu cần làm visa đi nước ngoài để du học, du lịch, công tác hay thăm người thân… của người dân gia tăng để chào mời làm “visa online” nhanh, chi phí thấp, từ đó chiếm đoạt tiền, tài sản của người dân…

Thủ đoạn của các đối tượng là sử dụng các trang mạng xã hội để tìm kiếm, tiếp cận những người đang có nhu cầu làm visa nhưng thiếu hiểu biết, thiếu thông tin, sau đó giả danh các tổ chức, đơn vị, cá nhân chuyên tư vấn làm visa với thời gian nhanh, chi phí thấp.

Để tạo lòng tin, đối tượng sẽ cho bị hại vào nhóm Facebook chung do đối tượng lập ra. Nhóm có rất nhiều người, với các bình luận kèm hình ảnh các visa đã nhận được nhanh sau khi được các đối tượng làm cho để dẫn dắt nạn nhân sập bẫy (các hình ảnh là giả mạo, bình luận của các đối tượng lừa đảo trong cùng đường dây nhằm tạo lòng tin của bị hại)…

Sau khi có được lòng tin của bị hại, đối tượng sẽ liên hệ riêng qua tin nhắn Facebook yêu cầu bị hại chứng minh tài sản dưới hình thức chuyển tiền cho đối tượng thông qua tài khoản ngân hàng và sẽ hoàn lại tiền cho bị hại khi đã chứng minh đủ điều kiện để được cấp visa.

Tuy nhiên, bị hại muốn lấy lại số tiền ban đầu, các đối tượng sẽ yêu cầu bị hại phải chuyển tiền đến các tài khoản ngân hàng theo “cú pháp” do đối tượng cung cấp để được nhận lại số tiền đã gửi trước đó. Do vậy, bị hại sẽ tiếp tục bị chiếm đoạt hết số tiền đã chuyển đi.

Trước tình hình trên, để phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo người dân tuyệt đối không nghe, không tin theo những lời chào mời làm “làm visa online” trên các trang mạng xã hội; không nên tham gia hội nhóm trên mạng xã hội do đối tượng cung cấp…

Không cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng… dưới bất cứ hình thức nào cho các tổ chức, cá nhân thông qua mạng xã hội hoặc qua các ứng dụng không rõ ràng trên không gian mạng.

Không chuyển tiền theo yêu cầu của các đối tượng vào các tài khoản lạ, không rõ nguồn gốc. Khi có nhu cầu làm visa cần liên hệ với cơ quan chức năng có thẩm quyền hoặc Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Hưng Yên để được hướng dẫn, giải đáp.

Khi phát hiện các trường hợp nghi ngờ có biểu hiện lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc làm “visa online” cần báo ngay đến cơ quan chức năng.