Công an bắt 3 tội phạm truy nã

Chiều 16/10, Công an tỉnh An Giang cho biết đã phối hợp với các đơn vị liên quan bắt giữ 3 đối tượng đang trốn truy nã, liên quan đến 3 vụ án trên địa bàn.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Lý Tố Phương (42 tuổi), Nguyễn Văn Phúc (46 tuổi) và Cao Văn Phường (51 tuổi), đều có hộ khẩu thường trú tại An Giang.

Từ trái qua là Phương, Phường và Phúc (Ảnh: Công an tỉnh An Giang).

Lý Tố Phương bị bắt sau khi trốn truy nã về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Hồi tháng 10/2019, Phương vay của ông N.V.T. số tiền 1 tỷ đồng và hẹn trả vào ngày 10/11/2019. Đến hạn, Phương không trả mà liên tục khất lần, sau đó bỏ trốn khỏi địa phương vào tháng 12/2019.

Ngày 16/9, Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định truy nã đối với Phương. Chiều 15/10, Phương bị các trinh sát Công an tỉnh An Giang phối hợp Công an xã Bình Hoà bắt giữ khi đang lẩn trốn tại xã Bình Hòa.

Còn đối tượng Cao Văn Phường bị bắt về tội Gây rối trật tự công cộng. Phường bị truy nã từ ngày 24/3 do bỏ trốn sau khi gây án.

Ngày 15/10, các trinh sát Công an tỉnh An Giang đã phối hợp Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (TPHCM) phục kích và bắt giữ Phường ngay khi vừa xuống sân bay.

Trong một vụ án khác, Nguyễn Văn Phúc bị truy nã về tội Cố ý gây thương tích, cũng sa lưới công an khi đang lẩn trốn tại xã Ba Chúc, tỉnh An Giang.

Trước đó, Phúc dùng hung khí gây trọng thương cho người khác rồi bỏ trốn khỏi địa phương và bị truy nã từ 27/2.