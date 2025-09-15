Con rể vung dao chém mẹ vợ trọng thương

Theo điều tra của Công an tỉnh Quảng Ninh, Giang và vợ là chị N.T.T.H. (22 tuổi) thường xuyên cãi vã, khiến chị H. nhiều lần bỏ nhà đi. Mâu thuẫn kéo dài khiến Giang bức xúc, thậm chí từng đe dọa tìm cái chết để níu kéo tình cảm.

Đối tượng Phùng Văn Giang bị cơ quan công an bắt giữ (Ảnh: Công an cung cấp).

Ngày 10/9, sau khi tiếp tục tranh cãi, chị H. bỏ đi không liên lạc, khiến Giang chìm trong ghen tuông mù quáng. Mang theo dao, Giang tìm đến nhà bà L., mẹ vợ, với suy nghĩ bà biết tung tích con gái. Không thấy vợ, Giang bất ngờ vung dao chém liên tiếp vào đầu, mặt và người bà L., khiến nạn nhân bị thương nặng, phải đưa đi cấp cứu.

Nhận tin báo, Công an tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều triển khai lực lượng, lập các chốt chặn, truy bắt. Đến 22h30 cùng ngày, sau gần 12 giờ lẩn trốn, Giang bị khống chế.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt khẩn cấp Phùng Văn Giang để điều tra hành vi Giết người theo quy định pháp luật.

Công an khuyến cáo người dân cần biết lắng nghe, kiềm chế trong ứng xử gia đình, không để mâu thuẫn tích tụ. Khi khó giải quyết, nên tìm sự hỗ trợ từ người thân, chính quyền hoặc cơ quan chức năng thay vì hành xử cực đoan.