Con dâu phát hiện mẹ chồng tử vong trong phòng ngủ

Ngày 13/8, lãnh đạo UBND phường Hoài Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai xác nhận vụ việc một phụ nữ ở địa phương tử vong trong phòng ngủ chưa rõ nguyên nhân.

Công an phường đã có mặt bảo vệ hiện trường, đồng thời báo cáo Công an tỉnh Gia Lai phối hợp điều tra nguyên nhân cái chết của người phụ nữ này.

Trước đó, khoảng 6h25 ngày 12/8, Công an phường Hoài Nhơn Bắc tiếp nhận trình báo từ bà T.T.N. (SN 1984, trú tại khu phố Hy Tường, phường Hoài Nhơn Bắc) về cái chết chưa rõ nguyên nhân của mẹ chồng là bà L.T.T. (SN 1955, trú cùng địa phương).

Theo bà N. trình bày, khoảng 5h45 cùng ngày, bà thức dậy, mở cửa phòng ngủ của mẹ chồng thì phát hiện bà T. tử vong trong tư thế nằm sấp trên giường. Điều bất thường là có 1 sợi dây buộc trên cổ nạn nhân.