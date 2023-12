Chồng ngủ dậy phát hiện con trai tử vong, vợ bị thương

Trưa 12/12, trao đổi với phóng viên Dân trí, một nguồn tin xác nhận tại phường Bình Chuẩn, TP Thuận An (Bình Dương) xảy ra vụ mẹ giết con rồi tự tử. Vụ án đang được công an thụ lý, điều tra.

Nạn nhân tử vong được xác định là bé trai L.N.G.H. (1 tuổi), người mẹ bị thương tên N.T.P. (34 tuổi, ngụ phường Bình Chuẩn, TP Thuận An).

Thông tin ban đầu, vào khoảng 5h30 cùng ngày, tại căn nhà cấp 4 thuộc phường Bình Chuẩn, ông L.V.V. (35 tuổi, chồng chị P.) phát hiện nạn nhân bị thương ở cổ tay, bé H. nằm bất tỉnh trên giường ngủ.

Hai mẹ con chị P. được đưa đi cấp cứu nhưng bé H. đã tử vong (Ảnh: Phạm Diện).

Hai mẹ con nhanh chóng được đưa đi cấp cứu nhưng bé H. đã tử vong, chị P. được cấp cứu kịp thời, không nguy hiểm đến tính mạng. Ông V. sau đó đến cơ quan công an để trình báo vụ việc.

Nhận tin báo, Công an Bình Dương cùng các đơn vị nghiệp vụ có liên quan, phối hợp với Công an TP Thuận An khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người có liên quan điều tra vụ án.