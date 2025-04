Cơ quan điều tra VKSND Tối cao vào cuộc vụ người đàn ông nổ súng bắn người

Chiều 29/4, người nhà ông Nguyễn Vĩnh Phúc (SN 1983, ngụ tại huyện Trà Ôn, Vĩnh Long) cho biết, Cơ quan Điều tra VKSND Tối cao mời luật sư và gia đình lên làm việc về vụ tai nạn giao thông xảy ra vào tháng 9/2024 khiến em N.T.B.T. (14 tuổi, con gái ông Phúc) tử vong.

"Người chị của tôi đã lên làm việc với cơ quan chức năng, còn gia đình đang tổ chức tang lễ cho chồng tôi", vợ ông Phúc nói.

Hiện trường vụ nổ súng (Ảnh cắt từ clip).

Theo báo cáo của cơ quan Công an, T. là nữ sinh lớp 9 tử vong vào ngày 4/9/2024 do va chạm giao thông. Còn người bị ông Phúc nổ súng bắn được xác định là anh N.V.B.T. (SN 1992, ngụ tại xã Tam Ngãi, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh), tài xế xe tải liên quan trong vụ tai nạn giao thông.

Khi xảy ra vụ tai nạn, anh T. lái xe tải chạy trên tỉnh lộ 901, xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn. Đến ấp Vĩnh Lợi, phía trước xe tải của anh T. có xe bán tải đang đậu sát lề đường nên đã bật đèn xin đường để vượt qua. Lúc này, bên phía phần đường ngược lại có 2 xe đạp điện do nữ sinh N. và T. (con gái ông Phúc) đang chạy.

Thấy xe tải, nữ sinh N. dừng lại. Cùng lúc, xe đạp điện của T. chạy phía sau tông trúng sau xe N. rồi ngã ra đường và bị bánh trước xe tải do anh T. lái chèn qua người làm bị thương nặng và tử vong khi đưa đi cấp cứu.

Quá trình giải quyết vụ việc nói trên, thời điểm đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn (cũ) đã tổ chức họp liên ngành Cơ quan CSĐT, VKSND và TAND huyện Trà Ôn.

Do ngành tư pháp huyện Trà Ôn không thống nhất quan điểm xử lý nên Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn đã báo cáo xin ý kiến liên ngành tỉnh. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh kết hợp với VKSND và Phòng CSGT đã tiến hành kiểm tra thực tế hiện trường, kiểm tra tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ.

Căn cứ vào kết quả khám nghiệm hiện trường và tài liệu, chứng cứ do Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn đã thu thập có trong hồ sơ vụ tai nạn, các quy định pháp luật liên quan; Cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Long đi đến thống nhất, lỗi chính vụ tai nạn là do nữ sinh điều khiển xe đạp điện không giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước liền kề.

"Không chú ý quan sát phía trước nên bánh xe va chạm vào dè chắn bùn xe đạp điện đang dừng phía trước làm cho xe và người ngã ra mặt đường. Lúc này, xe ô tô tải chạy tới không kịp xử lý nên chèn qua người khiến nữ sinh bị thương, dẫn đến tử vong", báo cáo của cơ quan công an nêu.

Đến ngày 26/12/2024, Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn ra thông báo không khởi tố vụ án hình sự, với lý do "người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đã chết".

Ông Phúc tiếp tục khiếu nại quyết định này.

Đến ngày 17/1, VKSND huyện Trà Ôn ra quyết định nêu rõ: "Hủy bỏ quyết định không khởi tố vụ án hình sự của Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn đối với vụ việc nói trên; chấp nhận một phần đơn khiếu nại về việc Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn ban hành quyết định không khởi tố vụ án hình sự với lý do "người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đã chết".

Đến thời điểm 7h30 ngày 28/4, tại xã Vĩnh Xuân (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long), ông Nguyễn Vĩnh Phúc đã nổ súng bắn anh T., sau đó đi bộ ra cách hiện trường khoảng 200m, rồi dùng súng bắn vào đầu mình tự sát.

Ngay sau đó, Công an xã Vĩnh Xuân có mặt hỗ trợ đưa người bị nạn và nghi phạm đến bệnh viện cấp cứu. Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ một khẩu súng tự chế (loại rulo). Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, ông Phúc đã tử vong vào tối 28/4 và thi thể đã được bàn giao cho gia đình tiến hành an táng.

Riêng anh T. đã được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ tiến hành phẫu thuật và gắp viên đạn ra. Sau phẫu thuật, anh T. vẫn còn lơ mơ, dấu hiệu sinh tồn ổn định.