Người đàn ông gây ra vụ nổ súng ở Vĩnh Long đã tử vong

Liên quan vụ "Người đàn ông nổ súng bắn nam thanh niên rồi tự sát", sáng 29/4, nguồn tin của phóng viên Dân trí cho biết, ông Nguyễn Vĩnh Phúc (SN 1983, ngụ tại xã Trà Côn, huyện Trà Ôn, Vĩnh Long), nghi phạm dùng súng bắn người trong vụ việc đã tử vong.

Theo nguồn tin của phóng viên, ông Phúc, nghi phạm gây ra vụ nổ súng nói trên là cha ruột của nữ sinh lớp 9 đã tử vong vào tháng 9/2024 do va chạm giao thông.

Còn người bị nghi phạm nổ súng bắn được xác định là anh N.V.B.T. (SN 1992, ngụ tại xã Tam Ngãi, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh), tài xế xe tải liên quan trong vụ việc va chạm giao thông khiến nữ sinh tử vong.

Hiện tại, anh T. được cấp cứu tại bệnh viện ở Cần Thơ.

Quá trình điều tra vụ va chạm giao thông nói trên, cơ quan Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Ôn (cũ) đã ra thông báo không khởi tố vụ án do nữ sinh điều khiển xe đạp điện không giữ khoảng cách an toàn, không chú ý quan sát với xe cùng chiều phía trước - là lỗi chính gây ra vụ tai nạn. Lúc đó, tài xế xe tải chạy tới không xử lý kịp nên đã cán qua người nữ sinh dẫn đến tử vong.

Hiện trường vụ việc (Ảnh cắt từ clip).

Như Dân trí đã đưa tin, vụ nổ súng xảy ra lúc 7h30 ngày 28/4, tại xã Vĩnh Xuân (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long). Thời điểm đó, anh N.V.B.T. bị đối tượng lạ mặt dùng súng bắn vào người.

Gây án xong, đối tượng đi bộ ra Quốc lộ 54 hướng về thị trấn Trà Ôn (huyện Trà Ôn) khoảng 200m rồi dùng súng bắn vào đầu để tự sát.

Ngay sau đó, Công an xã Vĩnh Xuân có mặt hỗ trợ đưa người bị nạn và nghi phạm đến bệnh viện cấp cứu. Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ một khẩu súng tự chế (loại rulo).

Qua điều tra ban đầu, nghi phạm gây ra vụ nổ súng là ông Nguyễn Vĩnh Phúc (SN 1983, ngụ tại xã Trà Côn, huyện Trà Ôn).