Cô gái 17 tuổi suýt bị lừa sang Campuchia ngày cận Tết

Ngày 11/2, Công an xã Mỹ Quý (tỉnh Tây Ninh) phối hợp với các đơn vị liên quan bàn giao N.A.P. (17 tuổi, quê Đồng Nai) cho gia đình để đoàn tụ cùng người thân.

Lực lượng chức năng bàn giao cô gái về với gia đình (Ảnh: H.M.).

Theo công an, 3 ngày trước, P. lên mạng xã hội tìm việc làm và được một số tài khoản mời chào làm việc trên máy tính với mức lương 1.000 USD/tháng, chưa kể tiền thưởng.

Tin lời, P. đón taxi từ Đồng Nai lên khu vực cửa khẩu Mỹ Quý Tây (Tây Ninh) để làm thủ tục xuất cảnh sang Campuchia.

Khi đến khu vực cửa khẩu, lực lượng chức năng phát hiện P. có nhiều biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra, làm rõ. Tại đây, lực lượng chức năng giải thích, P. mới biết mình bị lừa sang Campuchia.

Lực lượng chức năng đã liên hệ người thân và bàn giao P. về gia đình trước thời điểm cận Tết Bính Ngọ.