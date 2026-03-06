Chuyển tiền xuyên quốc gia, chủ tiệm vàng ở TPHCM bị đề nghị phạt 3 tỷ

Ngày 6/3, TAND TPHCM tiếp tục phiên xét xử bị cáo Đỗ Viết Đại (55 tuổi, chủ tiệm vàng Đức Long) và Nguyễn Thị Kim Ngân (49 tuổi) về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Tại tòa, bị cáo Đại thừa nhận hành vi phạm tội như cáo buộc, nhưng cho rằng mình không trực tiếp tham gia vận chuyển tiền ra nước ngoài. Theo lời khai của ông Đại, việc điều hành các hoạt động này do Nguyễn Thị Kim Ngân (người chung sống với Đại như vợ chồng) thực hiện.

Bị cáo Đỗ Viết Đại (Ảnh: Xuân Duy).

Đại khai trong thời gian chung sống, Ngân nhiều lần đưa tiền cho bị cáo chi tiêu cá nhân nhưng bị cáo không hỏi về nguồn gốc. Ngoài ra, Đại cho biết trong thời gian bị tạm giam có người thân qua đời nên xin HĐXX xem xét khoan hồng, tạo điều kiện cho sớm trở về.

Kết thúc phần xét hỏi, đại diện VKSND TP.HCM nhận định cáo trạng truy tố các bị cáo là đúng người, đúng tội, không oan sai. Theo VKS, hành vi của Đại và đồng phạm nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trật tự xã hội, quản lý tiền tệ, tài chính và ảnh hưởng đến an ninh tiền tệ.

Các bị cáo phạm tội với tình tiết định khung “phạm tội từ hai lần trở lên”, do đó cần xử lý nghiêm. Tuy nhiên, VKS cũng đề nghị HĐXX xem xét một số tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, gia đình có công với cách mạng.

Từ những phân tích đó, đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Đại 3 tỷ đồng, bị cáo Ngân mức án 8-9 năm tù về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Liên quan vụ án, các bị cáo còn lại bị đề nghị mức án 5-15 năm tù về tội Rửa tiền hoặc Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Phiên tòa bắt đầu tranh luận.

Theo cáo trạng, Đỗ Viết Đại là chủ cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý Đức Long tại phường Tân Sơn Nhất, TPHCM. Năm 2022, Đại bị TAND tỉnh Quảng Nam (cũ) xử phạt 1 tỷ đồng về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Các bị cáo tại tòa (Ảnh: Xuân Duy).

Do vừa bị xét xử, Đại không trực tiếp đứng ra kinh doanh vàng và thu đổi ngoại tệ mà giao cho Nguyễn Thị Kim Ngân (người chung sống với Đại như vợ chồng) liên hệ, làm việc với Duyên, chủ tiệm vàng 60 tại Campuchia.

Ngân thuê một địa điểm trên đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Tân Sơn Nhất, TPHCM, làm nơi giao nhận tiền; đồng thời thuê Nguyễn Thị Kim Trang (chị ruột của Ngân) và Lê Văn Hòa thực hiện việc giao nhận, ghi chép sổ sách.

Hàng ngày, Duyên nhắn tin qua nhóm Telegram, thông báo số điện thoại và số tiền cần giao cho khách tại Việt Nam. Căn cứ nội dung này, Ngân, Trang và Hòa tiến hành giao tiền, yêu cầu khách ký nhận vào sổ. Trường hợp khách có nhu cầu chuyển tiền từ Việt Nam sang Campuchia, Duyên cung cấp địa chỉ để khách liên hệ Ngân; Hòa trực tiếp kiểm đếm tiền, còn Ngân thông báo trên nhóm đã nhận tiền cho Duyên.

Đối với các trường hợp khách nhận USD tại Việt Nam, Duyên gửi số điện thoại và số tiền cần giao để nhóm của Ngân thực hiện. Nếu thiếu tiền mặt, Ngân tự cân đối giữa USD và tiền đồng để chi trả cho khách.

Theo sổ sách Ngân ghi chép, từ ngày 1/12/2023 đến 5/4/2024, Ngân đã chuyển từ Campuchia về Việt Nam cho Duyên tổng cộng 10,7 triệu USD và 2.048 tỷ đồng; đồng thời nhận từ Việt Nam chuyển sang Campuchia 8,1 triệu USD và 35,4 tỷ đồng.

Từ tháng 8 đến tháng 11/2023, Ngân có ghi chép sổ sách, nhưng sau đó đã vứt bỏ. Cơ quan tố tụng ước tính trong giai đoạn này, Ngân hưởng lợi khoảng 300 triệu đồng. Tổng cộng, từ tháng 8/2023 đến ngày 5/4/2024, số tiền Ngân thu lợi bất chính hơn 1,2 tỷ đồng.

Ngoài ra, Đại và Ngân còn nhận chuyển tiền riêng cho khách, thông qua Duyên chuyển 150.000 USD cho khách tại Trung Quốc và 16.000 USD cho khách tại Campuchia.