Một phóng viên tạp chí bị khởi tố vì sử dụng giấy tờ giả

Ngày 11/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Lê Hữu Ngọc (SN 1981, trú tại xã Gia Hanh, tỉnh Hà Tĩnh) về tội Sử dụng giấy tờ giả của cơ quan, tổ chức.

Theo cơ quan điều tra, Ngọc làm phóng viên của một tạp chí. Ngọc cũng đồng sở hữu Công ty TNHH du học xuất khẩu lao động quốc tế LETCO Group, có địa chỉ tại đường Xuân Diệu, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh.

Lê Hữu Ngọc bị khởi tố (Ảnh: Công an cung cấp).

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đề nghị tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp nào là bị hại của Lê Hữu Ngọc thì đến địa chỉ số 268, đường Nguyễn Huy Tự, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh liên hệ hoặc qua số điện thoại điều tra viên Hoàng Phi Ánh (0915576366) để được giải quyết.

Vụ án đang được công an tiếp tục điều tra mở rộng.