Chuốc rượu thiếu nữ 16 tuổi say để hiếp dâm

Ngày 23/9, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tạm giữ hình sự Giàng A Quyết (18 tuổi) và Giàng A Yên (25 tuổi, cùng trú tại xã Sơn Lương, tỉnh Lào Cai) để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Hai đối tượng bị tạm giữ (Ảnh: Công an Bắc Ninh).

Theo cơ quan chức năng, lúc 13h30 ngày 21/9, N. (16 tuổi, ở xã Na Son, tỉnh Điện Biên) được Quyết và Yên rủ đi ăn uống cùng một số người bạn mới quen tại quán bia ở khu Tiên Xá, phường Hạp Lĩnh, tỉnh Bắc Ninh.

Quá trình ăn uống, 2 thanh niên thống nhất với nhau về việc ép N. uống say để thực hiện quan hệ tình dục trái ý muốn.

Lúc 17h30 cùng ngày, lợi dụng lúc N. đã say xỉn, Giàng A Quyết và Giàng A Yên chở nạn nhân đến khu vực núi Rùa (phường Nam Sơn, tỉnh Bắc Ninh) để thực hiện hành vi hiếp dâm.

Đến tối, N. được người dân địa phương phát hiện, đưa đến Công an phường Nam Sơn trình báo sự việc.