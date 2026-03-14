Chứa mại dâm, bà chủ quán cà phê ở Tây Ninh bị khởi tố

Ngày 13/3, Công an xã Hậu Nghĩa, tỉnh Tây Ninh, cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Ngọc Thảo, chủ quán cà phê T&T (ấp Chánh Hội, xã Hậu Nghĩa), về tội Chứa mại dâm.

Cùng vụ án, cơ quan điều tra khởi tố bị can đối với Lê Thị Thu Quỳnh (ngụ xã Châu Đức, TPHCM) về hành vi trên và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ điều tra.

Bà Thảo bị cơ quan điều tra bắt tạm giam vì hoạt động mại dâm ở Tây Ninh (Ảnh: M.N.).

Trước đó, lúc 16h50 ngày 5/1, Công an xã Hậu Nghĩa nhận tin báo của người dân về việc quán cà phê T&T có dấu hiệu hoạt động mua bán dâm.

Kiểm tra quán, lực lượng công an bắt quả tang 2 cặp nam nữ thực hiện hành vi mua bán dâm, gồm: Lê Thị Thu Quỳnh bán dâm cho T.H.M. và L.N.H. bán dâm cho T.N.D..

Tổ công tác lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với những người trên, đồng thời hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định.

Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định Phạm Ngọc Thảo, chủ quán cà phê T&T, có liên quan đến việc tổ chức, tạo điều kiện cho hoạt động mại dâm xảy ra tại cơ sở kinh doanh. Từ đó, cơ quan điều tra khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam Thảo để phục vụ điều tra.