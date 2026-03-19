Chủ xe trình báo mất 49 triệu đồng trong ô tô để trước nhà

Ngày 19/3, Công an phường Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Ngọc Quang Khải (18 tuổi, trú tại phường An Hải, Đà Nẵng), để điều tra tội Trộm cắp tài sản.

Theo thông tin ban đầu, chiều 10/3, anh T.Đ. (47 tuổi, trú tại phường Hòa Cường) đậu ô tô trước nhà rồi vào nghỉ ngơi.

Đối tượng Trần Ngọc Quang Khải tại cơ quan công an (Ảnh: Công an phường Hòa Cường).

Đến sáng hôm sau, anh Đ. phát hiện xe không khóa cửa, kiểm tra bên trong anh phát hiện mất 49 triệu đồng. Do bận công việc, đến ngày 14/3, anh Đ. mới đến Công an phường Hòa Cường trình báo vụ việc.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Hòa Cường đã khẩn trương vào cuộc điều tra. Đến ngày 16/3, công an đã làm rõ đối tượng trộm cắp là Khải và mời lên làm việc.

Tại cơ quan công an, Khải khai nhận, rạng sáng 11/3, đi bộ qua nhiều tuyến đường trên địa bàn tìm kiếm các ô tô đậu ngoài đường có dấu hiệu không khóa cửa để thực hiện hành vi trộm cắp.

Khi phát hiện xe của anh Đ., đối tượng đã mở cửa, lục tìm trong hộc xe và lấy toàn bộ số tiền 49 triệu đồng. Cơ quan công an đã thu giữ 19,2 triệu đồng và nhiều tang vật liên quan đến vụ án.