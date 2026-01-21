"Siêu trộm" đột nhập công ty lấy 10 bộ máy tính bàn

Ngày 21/1, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng thông tin đã bắt giữ Trần Đại (SN 1985, trú phường Sơn Trà, Đà Nẵng), bàn giao đối tượng cùng hồ sơ, tang vật cho Công an phường Ngũ Hành Sơn để tiếp tục điều tra về tội Trộm cắp tài sản.

Trước đó, khoảng 9h20 ngày 14/1, chị H.T.L. (SN 1990, trú thành phố Hà Nội), giám đốc một công ty thực phẩm, đã đến Công an phường Ngũ Hành Sơn trình báo về việc doanh nghiệp của mình bị kẻ gian đột nhập, trộm cắp tài sản giá trị lớn.

Đối tượng Đại cùng bộ đồ nghề gây án (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Qua kiểm tra ban đầu, lực lượng chức năng phát hiện cửa kính bên hông công ty bị đập vỡ. Nhiều tài sản giá trị lớn đã bị mất, bao gồm 10 máy tính bàn và các tài sản khác, tổng trị giá hơn 220 triệu đồng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 20/1, cảnh sát đã xác định Trần Đại là đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp và triệu tập để đấu tranh.

Tại cơ quan công an, đối tượng Đại khai nhận, khoảng 23h30 ngày 13/1, y điều khiển xe máy mang theo bộ đồ nghề gồm búa, kềm, cờ lê… để tìm địa điểm sơ hở trộm cắp.

Đến khoảng 0h30 ngày 14/1, Đại phát hiện công ty thực phẩm trên không có người trông coi, khu vực vắng người qua lại nên đã dùng búa đập vỡ cửa kính bên hông, đột nhập vào bên trong. Y đã trộm 10 máy tính bàn và nhiều tài sản giá trị khác rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Sau khi gây án, Đại mang toàn bộ tài sản về cất giấu tại nơi ở, sau đó lần lượt đem bán tại một số cửa hàng điện tử trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, thu lợi hơn 50 triệu đồng để tiêu xài cá nhân.